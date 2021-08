Van Gaal belt drie kwartier met Van de Beek: ‘Eenrichtingsverkeer’

Zaterdag, 28 augustus 2021 om 06:43 • Yanick Vos

Donny van de Beek heeft de voorselectie van het Nederlands elftal niet overleefd. Bondscoach Louis van Gaal liet vrijdag tijdens een persconferentie weten dat hij donderdagavond een telefoongesprek van drie kwartier heeft gehad met Van de Beek, om hem onder meer te informeren over zijn besluit om hem niet op te nemen in de Oranje-selectie. Valentijn Driessen heeft wel een vermoeden wat de bondscoach nog meer heeft besproken met de Oranje-international.

Van Gaal vertelde dat hij Van de Beek donderdagavond informeerde over het feit dat hij zich de komende interlandperiode niet hoeft te melden in Zeist. Of hij hem tijdens het telefoongesprek ook adviseerde over een vertrek bij Manchester United? “Daar kan ik niks over zeggen”, antwoordde Van Gaal. “Ik heb zo’n 45 minuten met hem gesproken. Het gaat ook over andere zaken dan alleen zijn rol bij het Nederlands elftal. Maar ik kan daar niets over zeggen, vind ik. Dat is iets tussen Donny en mij.”

“Dat is vaak ook eenrichtingsverkeer”, reageert Driessen in een video op de website van De Telegraaf op het gesprek tussen Van Gaal en Van de Beek. “Dat heeft niet alleen met het Nederlands elftal te maken, maar ook met de hele situatie waarin Donny van de Beek verkeert. Hij heeft hem ongetwijfeld geadviseerd om zo snel mogelijk naar een andere club te gaan.” Van de Beek zat vorig seizoen veelvuldig op de bank bij Manchester United en lijkt ook dit seizoen genoegen te moeten nemen met een bijrol onder manager Ole Gunnar Solskjaer.

Driessen denkt daarom dat Van de Beek er goed aan doet om te vertrekken bij Manchester United. De middenvelder gat vooralsnog gebukt onder stevige concurrentie op Old Trafford. “Ergens waar hij aan spelen toekomt, want anders raakt hij volledig buiten beeld voor het Nederlands elftal”, zegt Driessen over de eventuele volgende bestemming van de ex-Ajacied. “Maar ook raakt hij uit beeld om eventueel een mooie transfer te maken. Als jij twee jaar niet gevoetbald hebt, dan staan de clubs echt niet in de rij.”