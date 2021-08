Manchester United biedt 28 miljoen euro op Cristiano Ronaldo

Vrijdag, 27 augustus 2021 om 16:29 • Yanick Vos • Laatste update: 16:35

Niet Manchester City, maar Manchester United lijkt de volgende bestemming van Cristiano Ronaldo te worden. Volgens Fabrizio Romano heeft de Engelse topclub zich gemengd in de strijd om de Portugees. Goal weet vrijdagmiddag te melden dat Manchester United inmiddels een bod van 28 miljoen euro heeft uitgebracht op Ronaldo en dat een deal in de lucht hangt.

Ronaldo heeft zijn vertrekwens kenbaar gemaakt bij Juventus. Trainer Massimiliano Allegri bevestigde vrijdag tegenover Italiaanse media dat de Portugees heeft aangegeven dat hij een transfer wil maken. Ronaldo lijkt zijn laatste wedstrijd voor la Vecchia Signora gespeeld te hebben. Vrijdag nam hij afscheid van zijn ploeggenoten en stapte hij op het vliegtuig. Manchester City leek lange tijd zijn nieuwe bestemming te worden, maar vrijdag werd bekend dat de regerend kampioen van Engeland is afgehaakt.

Jorge Mendes have just received official contract proposal by Manchester United for Cristiano Ronaldo. The comeback is more than close - now at “final stages”. ?????? #MUFC Cristiano wants to re-join Man United. He’s ready to accept “as soon as possible”. pic.twitter.com/OgahjDUi76