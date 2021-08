België spaart Anderlecht niet na ‘totale afgang’: ‘Tegen Vitesse, mensen...’

Vrijdag, 27 augustus 2021 om 08:04 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:53

De uitschakeling door Vitesse in de voorrondes van de Conference League is hard aangekomen bij Anderlecht. Een week na het 3-3 gelijkspel in Brussel was het team van Thomas Letsch donderdagavond met 2-1 te sterk voor Anderlecht, dat flinke kritiek krijgt in eigen land. “Tegen Vitesse, mensen... Dat is niet eens een goeie ploeg”, zo verzucht oud-voetballer Marc Degryse tegenover Het Laatste Nieuws.

“Onbegrijpelijk. Vitesse begon, voor een halfvol stadion, met vuur aan de wedstrijd, maar Anderlecht was blijkbaar niet in staat om die storm op te vangen. Dan ben je ofwel niet klaar, ofwel niet goed genoeg. Dit was een totale afgang”, benadrukte de analyticus, die in het verleden voor onder meer Anderlecht en PSV speelde. “Anderlecht heeft tegen Vitesse heel veel verloren. In eerste instantie geld. Ook extra wedstrijden om de jongeren te doen groeien.”

“Maar wat ik het ergste vind, is dat Anderlecht gezichtsverlies geleden heeft tegenover gans Europa. Tegen Vitesse, mensen... Dat is niet eens een goeie ploeg.” Volgens La Dernière Heure heeft Anderlecht zichzelf te kijk gezet. “De club lijdt gezichtsverlies, en dat in het kleinste Europese toernooi.” Ook Het Nieuwsblad is kritisch. “Adieu. Bye-Bye. Auf Wiedersehen. Adios. We zijn eind augustus en Anderlecht ligt alweer uit Europa. Paars-wit voetbalde dramatisch en ging ten onder.”

“Het bestuur mag dan wel zeggen dat dit niet tot een crisis zal leiden, maar RSCA davert toch weer. Het wordt een lang seizoen.” Vincent Kompany stak de hand in eigen boezem na de pijnlijke Europese aftocht in GelreDome. "Als je het bekijkt als een wedstrijd van 180 minuten, dan moeten we alleen maar naar onszelf kijken. Proficiat aan Vitesse. Er waren drie goede afstandsschoten in de twee wedstrijden die statistisch gezien heel zelden een doelpunt opleveren, maar dat maakt deel uit van het voetbal.”

Bij de openingsgoal werden volgens verdediger Wesley Hoedt bepaalde afspraken niet nagekomen. "Er zijn een aantal nieuwe jongens, voor hen moeten die rollen en taken misschien nog iets duidelijker zijn. Zij moeten daar nog stappen in zetten. Maar nogmaals over dat eerste doelpunt: als je dat twintig keer probeert, dan gaat hij maar een keer binnen", doelde hij op de 1-0 van Maximilian Wittek. "Dat was vandaag het probleem. Ze schieten drie keer op doel en scoren twee keer. Dat was ongeveer hetzelfde toen we thuis tegen Vitesse speelden."