Royal Antwerp vernedert Standard Luik; Vincent Janssen en Ekkelenkamp trefzeker

Zaterdag, 11 november 2023 om 17:59 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 18:02

Royal Antwerp heeft zaterdag een zeer overtuigende zege geboekt op Standard Luik. In eigen huis won de ploeg van trainer Mark van Bommel met liefst 6-0. Vincent Janssen tekende voor de eerste twee goals, terwijl ook Jurgen Ekkelenkamp trefzeker was. Door de zege klimt Antwerp voorlopig naar de vierde plek van de Jupiler Pro League, terwijl Standard negende staat.

Bij de thuisploeg stonden Toby Alderweireld, Ekkelenkamp en Janssen in de basis. Gyrano Kerk, Owen Wijndal en Chidera Ejuka (ex-sc Heerenveen) begonnen ondertussen op de bank. Bij Standard begon ex-AZ’er Zinho Vanheusden in de basis, terwijl de Nederlandse Noah Ohio en voormalig NAC Breda-speler Stipe Perica genoegen moesten nemen met een reserverol.

Janssen zette Antwerp al heel vroeg op 1-0. Na vier minuten spelen kreeg hij de bal in het strafschopgebied en schoot hij uit de draai in de verre hoek raak. Zijn 25e competitiegoal voor de Belgische club, in zijn 50e competitieduel. Na een klein kwartier verdubbelde the Great Old de score, en Janssen was opnieuw de gevierde man. Hij mocht aanleggen vanaf elf meter, nadat Vanheusden hands had gemaakt: 2-0.

Antwerp had alles onder controle. Zonder overdreven goed te spelen, stond het op een comfortabele voorsprong. Na ruim een half uur werd het nog mooier, toen Ekkelenkamp van dichtbij uit de draai voor de 3-0 tekende.

Daar bleef het niet bij in de eerste helft, want ook de 4-0 viel nog. Deze keer was het Arbnor Muja de gevierde man, door rond de penaltystip een lage voorzet van Michel-Ange Balikwisha binnen te schieten.

Na de rust deed Antwerp het lange tijd wat rustiger aan, wat scoren betreft. Een kwartier voor tijd viel de vijfde treffer echter alsnog, na dramatisch uitverdedigen van Steven Alzate. Hij wilde de bal door het midden wegschieten, maar schoot tegen de voet van invaller George Ilenikhena aan. De bal hobbelde vervolgens binnen: 5-0.

Vlak voor tijd tekende Balikwisha voor de 6-0, na goed breed leggen van invaller Kerk. Daarmee boekte Anderlecht een monsterzege, waardoor de druk op Van Bommel na een aantal eerdere teleurstellende resultaten weer wat af zal nemen.