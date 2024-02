Dortmund ziet 62-voudig Belgisch international vlak voor tweeluik PSV vertrekken

Thomas Meunier vervolgt zijn carrière bij Trabzonspor, zo laat de Turkse club weten via de officiële kanalen. Het contract van Meunier bij Borussia Dortmund liep komende zomer af, maar de club heeft hem nu al transfervrij van de hand gedaan om ruimte te maken in het salarishuis.

Dat Meunier nog na het verstrijken van de transferdeadline in de meeste Europese landen kon verkassen, heeft te maken met het feit dat de window in Turkije geopend is tot 9 februari.

Het transfernieuws komt toch enigszins onverwacht, daar Meunier de afgelopen zeven Bundesliga-duels aan de aftrap verscheen namens BVB. Hij gaf daarin geen assists en maakte ook geen treffer.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Meunier kon volgens verschillende Engelse media ook kiezen voor een avontuur bij Burnley. Manager Vincent Kompany, die hem kent van het nationale elftal van België, zag de rechtsachter graag komen.

Uiteindelijk kiest de 32-jarige rechtspoot dus voor een avontuur aan de Zwarte Zee. Trabzonspor staat momenteel vierde in de Süper Lig, maar heeft wel 26 punten minder dan koploper Fenerbahçe. Ook Galatasaray heeft 26 punten meer dan Trabzonspor.

Feyenoord en PSV

Meunier werd deze winter nog gelinkt aan Feyenoord. De 62-voudig international vanwerd aangeboden in Rotterdam, maar de regerend kampioen van Nederland vond zijn salariseisen te gortig.

PSV treft Dortmund in de achtste finales van de Champions League, maar zal Meunier door zijn transfer naar Trabzonspor in dit tweeluik dus niet meer treffen.

Dit artikel betreft een update van een eerder nieuwsbericht. De reacties onder het bericht kunnen daardoor minder actueel zijn.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties