Vink schrikt opnieuw bij Jong Oranje: ‘Hij voetbalt twee tempo’s te langzaam’

Dinsdag, 21 november 2023 om 11:35 • Wessel Antes • Laatste update: 11:21

Marciano Vink is voor de tweede keer in een week tijd kritisch op Jong Oranje-linksback Ian Maatsen. Volgens de analist van ESPN stelt de 21-jarige Vlaardinger teleur in het Nederlandse beloftenelftal. Maatsen zat tijdens de vorige interlandperiode nog bij de selectie van bondscoach Ronald Koeman, maar heeft deze week in twee duels met Jong Oranje allesbehalve een goede indruk achtergelaten op Vink.

Jong Oranje boekte maandagavond een knappe zege in en tegen Zweden (2-4). Maatsen speelde de volledige wedstrijd uit, maar zijn spel kon de tafelgasten bij Voetbalpraat niet bekoren. Analist Kees Kwakman trapt af. “Als ik Maatsen heb zien spelen de afgelopen wedstrijden heb ik niet direct het idee: die kan naar het Nederlands elftal.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Sportjournalist Tijmen van Wissing van RTV Oost sluit zich daarbij aan. “Daar schrik ik echt van! De eerste bal ging direct over hem heen, dat is toch ongelooflijk na een paar minuten al? Dat mag toch niet gebeuren op dit niveau…”

Vink begrijpt er niets van. “Het gekke is dat hij bij Burnley vorig seizoen een goed seizoen heeft gedraaid onder (Vincent, red.) Kompany. Vervolgens gaat hij bij Chelsea de voorbereiding in met (Mauricio, red.) Pochettino, die hem goed genoeg vond om bij de selectie te houden. Hij mocht niet weg.” Vink ging echt voor Maatsen zitten tegen Jong Gibraltar (1-0) en Zweden. “Ik verwacht dan wat.”

Die verwachtingen wist Maatsen volgens Vink absoluut niet waar te maken. “Dan krijg ik een speler te zien waarbij het erop lijkt dat hij twee tempo’s te langzaam voetbalt. Alsof het allemaal langs hem heen gaat. Tegen Gibraltar dribbelde hij ballen over de achterlijn waarvan ik dacht: huh?”

Kwakman denkt te weten waar het misgaat bij Maatsen. “Hij speelt ook gewoon nooit en valt af en toe een paar minuten in. Dat helpt niet mee voor zo’n jongen. Richting het Nederlands elftal wordt die kans dan ook steeds kleiner.” Kwakman denkt dat Maatsen zich opnieuw moet laten verhuren door Chelsea om in aanmerking te komen voor Oranje. “En dan nog drie klassen beter gaan spelen”, voegt Vink toe.

Kieslijst

Maarten Wijffels, journalist van het Algemeen Dagblad, denkt wel dat Maatsen nog altijd kans maakt op het EK in Duitsland. De linkspoot maakt deel uit van een kieslijst met 41 namen die de ochtendkrant dinsdag heeft gepubliceerd. In de AD Voetbalpodcast licht Wijffels de naam van Maatsen in zijn lijst toe. “Koeman is heel erg gecharmeerd van Ian Maatsen. Stel je voor dat die jongen na de winterstop ineens veel gaat spelen, misschien neemt hij hem dan wel mee voor de linkerkant. Hij kan spelen als linksback, op het middenveld en eventueel aanvallend. Dat zou zomaar een verrassende speler kunnen zijn.”