Hoe de beste jeugdspeler ter wereld van 2011 in Waalwijk belandde

Jonge voetballers die een grote toekomst wordt voorspeld. Het komt regelmatig voor. De wereld ligt aan hun voeten en zaakwaarnemers met dollartekens in hun ogen zorgen ervoor dat deze talenten voor miljoenbedragen naar droomclubs kunnen verkassen. Veel van deze groeibriljanten maken de verwachtingen echter door uiteenlopende redenen niet waar. Voetbalzone duikt in de geschiedenis van geflopte voetballers. Deze keer aandacht voor de carrière van Zakaria Bakkali.

Door Lars Verhage

Op 26 januari 1996 wordt Bakkali geboren te Luik. Hij groeit op in de wijk Droixhe, waar het voetbal al snel in hem zit. In deze wijk van de Belgische stad zijn al meerdere voetballers groot geworden, zoals een Axel Witsel en een Nacer Chadli. Ook bij Bakkali valt zijn voetbaltalent snel op. Op zeer jonge leeftijd begint de Marokkaanse Belg bij Club Luik, waar hij al snel indruk weet te maken. Zoveel indruk dat hij na een jaar de overstap maakt naar de jeugdopleiding van Standard Luik. Nadat hij ook daar weet te imponeren, staan de clubs voor hem in de rij.

PSV

PSV trekt uiteindelijk aan het langste eind en weet Bakkali in 2008 op slechts twaalfjarige leeftijd in te lijven. In de jeugdopleiding van de Eindhovenaren gaat het allemaal van een leien dakje. Ze zijn bij PSV zo blij met de jeugdspeler, dat ze er alles aan doen om hem zo lang mogelijk aan hen te binden. Zo wordt er zelfs een appartement in Eindhoven aangeboden aan de vader van Bakkali, om voor een mindere reistijd te zorgen. Dit alles om Bakkali een thuisgevoel te geven, wat zijn prestaties op het veld bevordert.

Dit komt naar voren tijdens een jeugdtoernooi in 2011, in Manchester. Hier speelt de kleine dribbelaar werkelijk waar de sterren van de hemel, wat voor een prachtige, individuele prijs zorgt. Op dit toernooi wordt Bakkali namelijk uitgeroepen tot Beste Jeugdspeler ter Wereld. De wereld ligt aan zijn voeten.

Manchester City is in 2011 bereid heel ver te gaan om de Belg binnen te halen. Dit lijkt ook succesvol te zijn, gezien het feit dat Bakkali al onderweg is naar Manchester om een contract te ondertekenen. Uiteindelijk komt het niet tot een overgang, omdat zijn vader hem toch adviseert bij PSV te blijven.

Na nog twee goede jaren op de Herdgang, hikt de vleugelspeler tegen het eerste elftal aan. Hij mag al meetrainen met de grote jongens, en houdt zich goed staande. Op 30 juli 2013 volgt zijn debuut wanneer hij een kans in de basis krijgt tegen het Belgische Zulte Waregem in de voorrondes van de Champions League. Hier etaleert Bakkali direct zijn klasse. Zijn directe tegenstanders laat hij kansloos met zijn pijlsnelle acties en verfijnde techniek, en in de terugwedstrijd tegen de Belgische ploeg maakt hij zijn eerste in dienst van PSV.

Drie dagen na zijn eerste goal namens de Eindhovenaren komt het hoogtepunt van Bakkali zijn carrière. In de tweede speelronde van de Eredivisie krijgt hij van trainer Phillip Cocu ook het vertrouwen om te starten tegen NEC. De kleine Belg laat zijn voeten spreken. Hij scoort, op slechts zeventienjarige leeftijd, een hattrick. Drie schitterende doelpunten, waarmee hij de jongste speler ooit wordt in de Nederlandse competitie die een hattrick weet te maken. Een record wat nog steeds staat. Het zijn echter ook direct zijn laatste goals die hij scoort in het rood-wit van PSV.



Bakkali zijn geweldige goals tegen NEC.

Na in deze periode ook zijn debuut te hebben gemaakt voor het Belgische nationale elftal, belandt de carrière van de buitenspeler in een neerwaartse spiraal. Contractonderhandelingen met PSV lopen spaak, Bakkali tobt met zijn fitheid en het vertrouwen in de kersverse Belgische international wordt steeds minder en minder. Uiteindelijk vertrekt hij in 2015, transfervrij.

Buitenlands avontuur

Bakkali tekent bij het Spaanse Valencia. Hij hoopt hier zijn talent weer aan de wereld te laten zien. Nog altijd slechts negentien, maar toch al op een behoorlijk zijspoor belandt. Bij Valencia weet hij zijn carrière alleen geen nieuw leven in te blazen. Verspreid over drie jaar komt hij maar tot veertig optredens. In deze wedstrijden noteert hij wel drie goals en vijf assists, maar echt indruk maken lukt hem nooit.

Valencia besluit hem te verhuren aan Deportivo La Coruña. Hier weet de technische vleugelspeler ook geen potten te breken. Bij Deportivo komt hij wel tot 24 duels in één seizoen, maar noemenswaardige optredens waren het niet. Geen acties, geen rendement, het zorgt ervoor dat Bakkali weer terug moet naar Valencia. Echter gaat hij niet terug naar de Spaanse ploeg, maar naar zijn thuisland. Anderlecht betaalt namelijk ruim één miljoen euro om de buitenspeler over te nemen. Ook in zijn thuisland kan Bakkali geen potten breken. Zowel met trainer Vincent Kompany als met de trainer Hein Vanhaezebrouck klikt het niet, waardoor hij al snel uit beeld verdwijnt.

Terug in Nederland

In 2022 verschijnt Bakkali weer in Nederland, wanneer hij verrassend een contract tekent bij RKC Waalwijk. Hij hoopt hier het plezier in het voetbal te hervinden, en te kunnen schitteren zoals hij deed als zeventienjarige bij PSV. Het begin bij RKC is veelbelovend met een goal tegen Cambuur en twee mooie doelpunten tegen AZ. De voorzichtige hoop op een wederopstanding groeit, totdat Bakkali in april uit de selectie wordt gezet. In mei van dit jaar wordt hij weer in genade aangenomen. Toch lukt het hem maar niet om zijn niveau van weleer te halen. In de voetbalwereld zal Bakkali vooral onthouden worden als de speler die piekte op zijn zeventiende.

