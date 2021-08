Club Brugge laat Noa Lang niet voor minder dan 30 miljoen vertrekken

Woensdag, 25 augustus 2021 om 11:51 • Rian Rosendaal

Club Brugge is niet van plan om Noa Lang zomaar te laten vertrekken in de laatste week van de zomerse transferperiode. Volgens Sport/Voetbalmagazine is de transfersom voor de 22-jarige vleugelaanvaller vastgesteld op dertig miljoen euro. De Belgisch kampioen is van plan om in de slotfase van de transferwindow enkele spelers van de hand te doen, maar daar hoort Lang zeker niet bij.

Trainer Philippe Clement liet onlangs al duidelijk weten dat Lang niet tussentijds zal worden verkocht. “Als Noa vertrekt zal het voor veel geld moeten zijn. We gaan niet zomaar een van onze beste spelers wegdoen“, zo liet de oefenmeester van de grootmacht uit Brugge onlangs weten in de Belgische media. Leeds United was onlangs nog serieus in de markt voor Lang, die eerder dit jaar zijn contract in Brugge verlengde tot de zomer van 2024.

De Italiaanse journalist Nicolò Schira meldde onlangs zelfs dat Lang al tot een persoonlijk akkoord was gekomen met Leeds. Volgens transferexpert Fabrizio Romano echter klopt daar niets van en kijkt Leeds momenteel naar andere potentiële versterkingen. “Leeds is momenteel niet in gesprek om Noa Lang over te nemen van Club Brugge”, benadrukte Romano in de nacht van vrijdag op zaterdag op Twitter. Hij liet weten dat er ook geen gesprekken lopen met de zaakwaarnemer van Lang. “Weken geleden stond Lang in de belangstelling van Leeds, maar nu niet.”

Brugge haalde onlangs voor verschillende miljoenen Owen Otasowie en Tajon Buchanan binnen en wil nu enkele spelers verkopen om de financiën weer op orde te brengen. Volgens Sport/Voetbalmagazine staat Clinton Mata op de nominatie om verkocht te worden door de regerend landskampioen. De Belgische verdediger met roots in Angola, al genoemd als mogelijke aanwinst van Sevilla, moet de club minimaal tien miljoen euro opleveren.