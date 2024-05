Guardiola looft ex-Ajacied: ‘Hoort bij de beste 5 ter wereld op zijn positie’

Pep Guardiola steekt de loftrompet over Lisandro Martínez. De Argentijnse verdediger won zaterdag met Manchester United ten koste van Manchester City de FA Cup (1-2).

Manager Erik ten Hag kon vijf weken geen beroep doen op Martínez vanwege een kuitblessure. De 26-jarige centrumverdediger maakte halverwege mei zijn rentree met een korte invalbeurt en kreeg vervolgens een basisplaats tegen Brighton & Hove Albion (0-2 winst).

Ten Hag posteerde Martínez ook in de finale van de FA Cup in de basis. De voormalig Ajacied vormde het hart van de defensie met Raphaël Varane.

In de ogen van Guardiola was Martínez met zijn spel bepalend in de eindstrijd. De manager van Manchester City had dan ook een groot compliment over voor de linkspoot.

“Lisandro Martínez behoort tot de vijf beste centrumverdedigers ter wereld. Hij maakte deze wedstrijd het verschil met zijn passes door onze verdediging heen”, werd Guardiola na de verloren FA Cup geciteerd door diverse Engelse media.

Martínez moest zich tegen Manchester City uiteindelijk na 73 minuten laten vervangen door Jonny Evans vanwege kramp. “Natuurlijk deed het pijn om het veld vroegtijdig te verlaten, maar ik wist dat mijn ploeggenoten op de bank bereid waren om de zege over de streep te trekken. We wonnen en dat is het belangrijkste voor mij”, gaf de Argentijn aan.

Manchester United won zaterdag voor de dertiende keer in de clubgeschiedenis de FA Cup. Door het bekersucces verzekerden the Red Devils zich toch nog van Europees voetbal. De ploeg van manager Erik ten Hag komt komend seizoen uit in de groepsfase van de Europa League.

