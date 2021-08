Fabrizio Romano maakt gehakt van wild transfergerucht Noa Lang

Zaterdag, 21 augustus 2021 om 06:50 • Yanick Vos

Leeds United werkt momenteel niet aan de komst van Noa Lang, zo meldt de doorgaans goed geïnformeerde transferexpert Fabrizio Romano. Vrijdagavond meldde de Italiaanse journalist Nicolò Schira dat Lang een persoonlijk akkoord heeft bereikt met de Premier League-club. Volgens Romano klopt daar niets van en kijkt Leeds momenteel naar andere potentiële versterkingen.

Lang wordt al maanden in verband gebracht met een zomerse transfer naar Leeds United. Schira bracht vrijdagavond via sociale media naar buiten dat de Engelsen zeer geïnteresseerd zijn in de Nederlander en zelfs al een persoonlijk akkoord hebben bereikt over een contract tot medio 2025, met een optie voor nog een jaar. Leeds United zou volgens de journalist in gesprek zijn met Club Brugge over de transfersom. Een akkoord is er volgens Schira nog niet, maar de gesprekken zouden in volle gang zijn.

“Leeds is momenteel niet in gesprek om Noa Lang over te nemen van Club Brugge”, benadrukt Romano in de nacht van vrijdag op zaterdag op Twitter. Hij laat weten dat er ook geen gesprekken lopen met de zaakwaarnemer van Lang. “Weken geleden stond Lang in de belangstelling van Leeds, maar nu niet.” In de wandelgangen werd ook de Braziliaanse spits Matheus Cunha van Hertha BSC gelinkt aan Leeds United. Ook dat gerucht wordt door Romano ontkracht. “Leeds is op zoek naar andere versterkingen.”

Club Brugge-trainer Philippe Clement ging vrijdag in op de situatie van Lang: “Noa Lang voelt zich heel goed", zei hij in de Belgische media. "Dat zien jullie ook op het veld. Ik praat elke dag met hem en hij zit goed in zijn vel in Brugge. Ik hoor momenteel geen geruchten dat er een ander verhaal van zou komen, maar je weet nooit. Als hij nog vertrekt, zal het voor heel veel geld moeten zijn.”

De trainer liet weten dat Club Brugge ‘heel ambitieus’ is. “We zijn investeringen aan het doen om de lat nog hoger te leggen. Dan ga je niet zomaar een van je betere spelers laten vertrekken", doelde hij op de ex-Ajacied. Het contract van de 22-jarige Lang loopt in België nog door tot aan de zomer van 2024. Zijn huidige marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op 22 miljoen euro.