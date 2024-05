Beelden: Santiago Gimenez trouwt op Mexicaans strand met Fer Serrano

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Santiago Gimenez, die zaterdag in het huwelijksbootje is gestapt met Fer Serrano.

De Mexicaanse actrice heeft op Instagram Stories veel beelden gedeeld van haar bruiloft. Het koppel trouwde op een Mexicaans strand. De bruid had haar outfit afgestemd op de locatie. Zo schitterde ze naast de spits van Feyenoord in een witte bikinitop met een soort wikkelrok. Gimenez zelf droeg een wit pak.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Gimenez heeft Serrano in november 2022 ten huwelijk gevraagd tijdens een romantische boottocht. De twee vormen al sinds 2020 een setje.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties