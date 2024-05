Scholes bestookt Man United-juweel Kobbie Mainoo met grootst denkbare compliment

Paul Scholes is groot fan van Kobbie Mainoo. Volgens de legendarische middenvelder van Manchester United is de 19-jarige Mainoo '10 keer zo goed' als hijzelf op die leeftijd, zo plaatst de euforische Scholes na afloop op zijn Instagramkanaal.

Mainoo ontpopt zich dit seizoen tot supertalent en een ongelofelijk belangrijke kracht in het elftal van Erik ten Hag. Met de tweede treffer bezorgde hij Manchester United een behoorlijke buffer, die uiteindelijk voldoende bleek voor de 1-2 overwinning tegen Manchester City.

Paul Scholes is groot fan van Kobbie Mainoo.

Scholes kon zijn enthousiasme niet bedwelmen. "Ik heb afgelopen week een paar vergelijkingen tussen mijzelf en Mainoo gelezen", zo schrijft de clubicoon op Instagram. "Verspil je tijd niet. Hij is tien keer zo goed als ik was op die leeftijd."

"Ik houd van de manier waarop hij de bal ontvangt, de rust die hij uitstraalt, dat hij altijd bewust is van wat er om hem heen gebeurt en uiteraard zijn belangrijke doelpunten in grote wedstrijden. Deze jongen is speciaal. En hij is een red", besluit de middenvelder van weleer.

Alejandro Garnacho had even daarvoor de brilstand van het scorebord weggepoetst. Door de doelpunten van beide tieners schreef Manchester United historie. Nog nooit eerder wisten twee verschillende tieners te scoren in een FA Cup-finale.

Na afloop was op fraaie beelden ook te zien hoe Ten Hag, wiens toekomst nog altijd in het ongewis is, zijn twee supertalenten als een trotse vader toesprak. Ook Manchester City-captain Kyle Walker was behoorlijk onder de indruk van zijn landgenoot, die ook is opgenomen in de voorlopige selectie van the Three Lions.

"Wat een talent!", werd de rechtsback na afloop geciteerd. "Er komt weer een heel veelbelovende generatie van Engelse voetballers aan. Ik hoop dat hij deze vorm mee kan nemen naar het EK."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties