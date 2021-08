Piqué onthult gesprek met Depay: ‘Laten we zien of jij mij ook iets kan geven’

Maandag, 16 augustus 2021 om 10:27 • Chris Meijer • Laatste update: 12:28

Memphis Depay maakte zondagavond in de wedstrijd tegen Real Sociedad (4-2 zege) zijn officiële debuut voor Barcelona en dat was grotendeels te danken aan Gerard Piqué. De 34-jarige centrumverdediger leverde dusdanig veel salaris in, waardoor ruimte werd gecreëerd om Eric García en Depay in te schrijven. Piqué vertelt in een livesessie met Ibai Llanos op Twitch na afloop van het eerste competitieduel over het gesprek dat hij met Depay had.

“Ik stond op het punt om mijn salarisverlaging te tekenen bij de president (Joan Laporta, red.) en toen verscheen Memphis. Ik zei tegen hem: ‘Memphis, ik ga tekenen en daardoor kunnen ze jou inschrijven. Laten we zien of jij mij ook iets kan geven’. Hij heeft me nu in ieder geval een assist gegeven”, wijst Piqué op de assist van Depay bij de openingstreffer. “Memphis heeft me positief verrast en is enorm betrokken in ons spel. Daarmee kan hij enorm belangrijk zijn in aanvallend opzicht.”

“Ze hebben contact met de vier aanvoerders (Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets en Sergi Roberto, red.) gezocht en we waren bereid om geld in te leveren”, vertelt Piqué over de salarisverlaging. “Het was lastig om spelers in te schrijven, dus werd besloten dat ik nu moest tekenen en daardoor konden die andere jongens spelen. In de komende dagen wordt de rest officieel gemaakt. We moeten Barcelona dankbaar zijn, want de club heeft ons groot gemaakt. Het is een opluchting dat de andere aanvoerders volgen, want daardoor heeft de club meer ruimte in het budget om meer spelers te halen en te investeren.”

“Ik ben hier geboren, ben hier opgegroeid en ben een fan en een speler. Dit is een familie, daar moeten we alles voor laten”, vervolgt de centrumverdediger. Piqué geeft toe dat het vertrek van Messi hem zwaar viel. “Dat had ik niet verwacht. Ik ken hem al sinds mijn dertiende en heeft ons allemaal beter gemaakt. We moeten het accepteren, omdat het de realiteit is en omdat we vooruit moeten. We wisten dat de mensen nu zijn naam zouden scanderen, hij is een belangrijke speler geweest in de geschiedenis. Maar dingen gebeuren en je moet verder. We zullen competitief zijn en voor alles gaan vechten.”