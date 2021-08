Spanje knielt voor Memphis Depay na ‘espectáculo’: ‘De magiër’

Maandag, 16 augustus 2021 om 07:41 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:49

Memphis Depay heeft ook na zijn eerste competitieduel voor Barcelona hoge ogen gescoord in de Spaanse media. De aanvaller kwam zondagavond in het thuisduel met Real Sociedad (4-2 winst) weliswaar niet tot scoren, maar hij stond met een vrije trap wel aan de basis van de 1-0 na negentien minuten en was verder nadrukkelijk aanwezig. Daags na de ontmoeting van het team van Ronald Koeman, de eerste officiële wedstrijd zonder Lionel Messi, zijn de kranten in Spanje niet voor de eerste keer deze zomer overtuigd van de meerwaarde van Depay als Azulgrana.

Sport strooit met zes zevens, vier achten en deelt Martin Braithwaite, goed voor twee treffers en een assist, zelfs een negen uit. Frenkie de Jong ontving een zeven van de Catalaanse sportkrant, terwijl Depay een acht overhield aan zijn eerste competitiewedstrijd. Hij krijgt ‘de magiër’ als bijnaam voor zijn verrichtingen van zondagavond. “Vanaf de eerste minuut was hij druk bezig om het barcelonismo hoop te geven. Het openingsdoelpunt van Gerard Piqué was voor de helft van Depay vanwege zijn goede vrije trap. In de tweede helft kwam hij minder in het verhaal voor, maar hij liet in zijn eerste wedstrijd in LaLiga een goede indruk achter op zijn nieuwe aanhang.”

Memphis Depay ? Gerard Piqué ? ????????! ? De eerste assist van Memphis is een feit en die is ragfijn ?? Een bal op maat, uitgerekend op Piqué die salaris inleverde voor zijn komst! ??#ZiggoSport #LaLiga #BarçaRealSociedad pic.twitter.com/uZJ3VBh7F7 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 15, 2021

Javier Giraldo, journalist van Sport, wijdt een artikel aan het competitiedebuut van Depay. “De wedstrijd was nog niet eens tien minuten oud of Depay had al een groot deel van zijn technische handleiding laten zien.” Giraldo wijst op een ‘sombrero’ met de buitenkant van zijn voet waarbij de Nederlander zijn tegenstander Robin Le Normand dwong om een overtreding te maken. “Het was niet meer dan dat, een technisch hoogstandje en ook nog eens op het middenveld, maar het was voldoende om het eerste applaus van de toch al hongerige fans van Barcelona te ontvangen. Depay bewoog zich met gemak, zorgde voor frisheid en oogde gemotiveerd en betrokken. Hij maakte duidelijk dat hij bovengemiddeld technisch is aangelegd en dat hij zowel aan de zijkant als in het doelgebied goed uit de voeten kan.”

“De veelzijdigheid van Depay is goud waard voor een Barcelona dat genoodzaakt is om een weg zonder Lionel Messi in te slaan”, benadrukt Giraldo. Ook AS heeft het over ‘de magie van Depay’. “Vandaag de dag is hij de speler die bij Barcelona de meeste magie toevoegt in aanvallend opzicht”, zo valt bij de cijferloze beoordelingen van de sportkrant uit Madrid te lezen. “Hij scoorde weliswaar niet, maar met zijn dynamiek was hij er wel voor verantwoordelijk dat er veel ruimtes op het veld ontstonden. Na zijn vrije trap nam Barcelona de leiding. De leeuw begint te brullen.”

Xavier Muñoz, journalist van Mundo Deportivo, wijst erop dat Depay ‘vanaf de eerste dag begreep dat hij zijn transfer naar Barcelona te danken had aan zijn status van de beste speler van de Ligue 1 buiten het sterrenstelsel van Paris Saint-Germain’. “In zijn eerste wedstrijden in het tenue van Barcelona laat hij nadrukkelijk zien dat hij doorslaggevend wil zijn, maar tegelijkertijd ook wil opvallen. En dat zijn de basisvoorwaarden om succesvol te zijn bij Barcelona als je een aanvaller bent. Het begin van Depay is veelbelovend. Het lijkt erop dat hij niet bang is voor de uitdaging om als de belangrijkste aanvallende krant van Barcelona te worden opgeworpen.”

Ook de meest verkochte krant van Spanje is lyrisch over de meerwaarde van Depay in het team van Barcelona en in LaLiga: Espectáculo Memphis Depay, zo staat er boven een artikel van Marca, verwijzend naar ‘het spektakelstuk’ van de Nederlander: ‘Met deze gaan we ons vermaken’. “Depay was de vitamine tegen de weemoed. Met zijn sombrero tegen Le Normand gaf hij meteen zijn visitekaartje af. Het was het begin van een aantal acties die weliswaar niet allemaal even productief waren, maar wel bijna allemaal bruisend. Hij nam de dode spelmomenten voor zijn rekening, in de counter maakte hij bijna zijn eerste, hij was belangrijk in het teamspel en had een klik met Antoine Griezmann en De Jong. “

“Richting het einde maakte Depay een uitgebluste indruk, maar zijn debuut was leuk en een genot om naar te kijken. Het voldeed ruimschoots aan de verwachtingen die iedereen van de Nederlander had. Een speler op wiens komst een koppige Koeman maar bleef hameren en waar Barcelona zelfs geen transfersom voor heeft hoeven te betalen.” Ook bij ElDesmarque is de hoogste beoordeling voor Braithwaite, een negen, maar Depay doet met een acht niet veel onder voor de Deen. “Hij was het middelpunt van de belangstelling. Depay is de beste aanwinst van Barcelona en in zijn eerste competitiewedstrijd heeft hij dat meteen bewezen. Hij bereidde de 1-0 voor, viel op met individuele acties, verdeelde het spel en was gevaarlijk in en rondom het doelgebied. Dat is hoe je als de leider van een nieuw project opwerpt.”