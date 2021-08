Mohamed Salah schrijft geschiedenis bij terugkeer van Virgil van Dijk

Zaterdag, 14 augustus 2021 om 20:22 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:26

Liverpool heeft geen fout gemaakt in de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen. De ploeg van trainer Jürgen Klopp won zaterdagavond met 0-3 van promovendus Norwich City. Virgil van Dijk maakte na 301 dagen zijn rentree in de Premier League: de verdediger is volledig hersteld na het scheuren van de de voorste kruisband van zijn linkerknie en begon in de basis. Diogo Jota, Roberto Firmino en Mohamed Salah namen de treffers voor hun rekening; Salah leverde de assist bij de doelpunten die hij zelf niet maakte.

Norwich, de kampioen van het afgelopen seizoen in de Championship, trad aan met Tim Krul onder de lat. De doelman moest voor het eerst optreden na tien minuten, toen hij een kopbal van Jota over de lat tikte. Krul bracht ook redding op inzet van Salah; aan de overzijde kreeg Alisson Becker beide handen tegen een inzet van Teemu Pukki. Na een gemiste kans van Sadio Mané wist Jota de score na 25 minuten alsnog te openen. Salah tikte de bal met wat fortuin door na een lage voorzet van Trent-Alexander Arnold, waarna Jota voor het doel van Krul verscheen en de rechterhoek uitzocht.

Ja, ja daar is dan toch Salah! ??

De Egyptenaar doet ook nog een duit in het zakje en heeft nu vijf seizoenen op rij in de openingswedstrijd gescoord ?



Dat is nog nooit een Premier League-speler gelukt ??#ZiggoSport #PremierLeague #NORLIV pic.twitter.com/TUobfQ90Qs — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 14, 2021

Na het openingsdoelpunt domineerde Liverpool de wedstrijd, zonder grote kansen te creëren in het restant van de eerste helft. Norwich beperkte zich tot counters en slaagde er te weinig in om Pukki te bereiken in de voorhoede. Zeven minuten na de pauze krulde Alexander-Arnold naast uit een vrije trap; even daarna pareerde Krul een inzet van de opgestoomde linksback Konstantinos Tsimikas. Via Firmino wist Liverpool de marge toch uit te breiden. De Braziliaan stond vrij in het strafschopgebied toen een schot van Mané werd geblokkeerd, werd bereikt door Salah en scoorde zonder moeite.

Het laatste doelpunt van de wedstrijd kwam zestien minuten voor tijd op naam van Salah. De Egyptenaar kreeg de bal na een afgeslagen corner voor de voeten aan de rand van het strafschopgebied. Hij legde de bal voor zijn linker en schoot snoeihard raak in de linkerhoek. Hij werd daarmee de eerste speler ooit die in vijf opeenvolgende Premier League-seizoenen tot scoren kwam in de openingswedstrijd van zijn club. Drie minuten voor tijd zorgde Alisson er met een dubbele redding voor dat Liverpool de nul hield: hij belette zowel Benjamin Gibson als Adam Idah het scoren.