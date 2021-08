Stade Rennes komt met verhoogd bod op Edson Álvarez

Vrijdag, 13 augustus 2021 om 20:03 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:14

Ajax heeft een nieuw bod van Stade Rennes ontvangen op Edson Álvarez, zo verzekert De Telegraaf. De ambitieuze Franse club heeft nu twintig miljoen euro over voor de 23-jarige Mexicaan. Daarbij zou Ajax ook een doorverkooppercentage tegemoet kunnen zien. Het is nog onduidelijk of de Amsterdammers geïnteresseerd zijn om Álvarez te verkopen. Directeur voetbalzaken Marc Overmars stelde op 28 juli dat de middenvelder niet te koop is.

Medio juli maakte De Telegraaf voor het eerst melding van een bod van Stade Rennes op Álvarez. De Fransen wilden volgens de krant toen achttien miljoen euro neertellen, een aanbieding die door Ajax van tafel geveegd werd. Overmars ontkende het bod eind juli in gesprek met Voetbal International. Mike Verweij van De Telegraaf hield de berichtgeving echter vol en deed de uitspraken van Overmars af als onderdeel van de onderhandelingen, in de hoop een beter bedrag voor Álvarez binnen te halen.

“Een concreet bod hebben wij niet ontvangen, maar ik geloof wel dat Stade Rennes serieuze interesse heeft", zei Overmars op 28 juli. "Daar kunnen wij heel duidelijk over zijn: op dit moment is een vertrek van hem een no go. Hij is inmiddels een belangrijke speler geworden. Hij mag van ons dus niet weg." Álvarez speelde deze zomer met Mexico op de Gold Cup, maar is alweer aangesloten bij Ajax. De verdedigende middenvelder bleef in de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (0-4 verlies) de hele wedstrijd op de reservebank.

De Telegraaf sluit niet uit dat Overmars van gedachten is veranderd na het nieuwe bod op de Mexicaan. De directeur van Ajax stelde eerder ongeveer vijftig miljoen euro te willen binnenhalen gedurende de huidige transferperiode, maar voorlopig is 'pas' voor 31 miljoen euro aan spelers verkocht. Álvarez is de enige speler van Ajax waarvoor momenteel concrete interesse is. Eerder werden Razvan Marin (tien miljoen euro), Lassina Traoré (tien miljoen euro), Noa Lang (zes miljoen euro) en Kjell Scherpen (vijf miljoen euro) van de hand gedaan. Marin en Lang werden eerst een jaar verhuurd en op 1 juli definitief verkocht middels een verplichte optie tot koop, vandaar dat ze bij dit seizoen tellen.