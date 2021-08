AZ treft zware tegenstander in de laatste voorronde van Europa League

Donderdag, 12 augustus 2021 om 23:00 • Mart van Mourik

Celtic wordt de tegenstander van AZ in de play-offs om een plek in de groepsfase van de Europa League. Nadat de Schotten in de heenwedstrijd al met 2-4 te sterk waren op bezoek bij FK Jablonec, was de 3-0 overwinning op eigen veld meer dan voldoende om zich te verzekeren van een plek in de laatste voorronde. Komende woensdag gaat AZ eerst op bezoek in Glasgow, waarna de ploeg van trainer Pascal Jansen de klus op donderdag 26 augustus hoopt te klaren in Alkmaar.

Niet geheel onverwacht was de ploeg van manager Ange Postecoglou de bovenliggende partij. Hoewel Jablonec ook enkele keren een duit in het zakje deden, maakte David Turnbull in de 26ste minuut aan alle Tsjechische hoop op de volgende voorronde definitief een einde. De middenvelder controleerde een strakke inspeelpass van Greg Taylor, waarna hij met een kapbeweging ruimte maakte voor het schot een overtuigend doel trof: 1-0. Ook de tweede treffer kwam op naam van Turnbull.

Tien minuten na rust kreeg de aanvallende middenvelder de bal voor zijn voeten in het zestienmetergebied. Hij twijfelde niet en verdubbelde met een geplaatst schot de voorsprong. Het slotakkoord werd gespeeld door James Forrest, die op aangeven van Odsonne Édouard de 2-0 aantekende. In de slotfase kregen de bezoekers nog een mogelijkheid om een eretreffer te maken, maar Tomás Cvancara had het vizier niet op scherp staan.