Fans van Ajax sluiten Berghuis in de armen: ‘Ik had niet anders verwacht’

Woensdag, 4 augustus 2021 om 23:56 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:58

Steven Berghuis liet woensdagavond in het oefenduel tussen Ajax en Leeds United (4-0) een goede indruk achter. De aanvaller liet in zijn officieuze thuisdebuut in de Johan Cruijff ArenA fraaie dingen zien en was ook dicht bij zijn eerste doelpunt in het Amsterdamse tenue. Davy Klaassen ziet de van Feyenoord overgekomen Oranje-international wel tot een van de publiekslievelingen van de supporters van Ajax uitgroeien.

Klaassen noemt Berghuis ‘een heel leuke jongen’. “En hij maakt een prima indruk. Ik denk dat Steven zich heel erg goed heeft ingeleefd in het team. Het lijkt alsof hij hier al jaren speelt. Hij werd met heel veel applaus ontvangen en zo hoort het ook”, benadrukt de middenvelder in gesprek met De Telegraaf.

Klaassen over onthaal Berghuis Ajax-fans: 'Hij is welkom hier'

Tijdens het EK verschenen de eerste geruchten over een eventuele overstap van Berghuis naar de aartsrivaal. Dat leidde tot geintjes in de selectie van het Nederlands elftal. De aanvaller zocht contact met Klaassen en Daley Blind en vice versa. “Vanaf het moment dat het een beetje concreet begon te worden, maakten we er geintjes over. En hij vroeg ook dingen aan ons. Daarin probeerden we hem te helpen en informatie te geven, waarop hij zijn keuze kon baseren.”

“Ja, ik probeerde hem naar Ajax te duwen, omdat hij onze groep sterker maakt”, erkent Klaassen. Erik ten Hag had naar eigen zeggen ‘niet anders verwacht’ dat Berghuis goed zou worden ontvangen in de thuishaven van Ajax. “Het is een speler die uitstekend bij Ajax past. Hij is zo’n gracieuze speler, met zulke kenmerkende, stijlvolle kwaliteiten, dat hij wel in de harten van de Ajax-fans moet worden gesloten.”

Voor Berghuis was het afwachten hoe het Ajax-publiek hem zou begroeten. “Voor mijn gevoel ben ik wel goed opgevangen. Ik probeerde er niet te veel op te letten, meer op wat ik moest doen op het veld. Maar ik moet zeggen: het viel niet tegen. Uiteindelijk moet ik het gewoon op het veld laten zien, dat hoop ik te doen”, vertelde de aanvaller in gesprek met Ziggo Sport. “Twijfel is misschien niet het goede woord, maar ik heb wel goed nagedacht over deze transfer. Ik was op mijn zestiende, zeventiende nog amateurspeler, toen had ik de droom om profvoetballer te worden.”

“Uiteindelijk probeer je er steeds meer uit te halen. Ik voel nu aan alles dat ik me hier weer opnieuw moet bewijzen. Dat kan je alleen maar een betere speler maken. Dus ik ben gewoon heel blij met mijn keuze. Er wordt natuurlijk elke dag over gesproken, maar ik kan er bijna niet op reageren. Sommige dingen kloppen ook helemaal niet, sommigen ook wel. Dat gaat over jouw rug, heel Nederland kijkt mee, dat is soms best zwaar. Maar uiteindelijk probeer je wel vast te houden aan wanneer je het veld op gaat en de mensen met wie je werkt. Ik ben door Ajax fantastisch opgevangen, ook door mijn nieuwe teamgenoten.”