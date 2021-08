Laporta draait de duimschroeven aan: ‘Kunnen we niet laten gebeuren’

Dinsdag, 3 augustus 2021 om 13:41 • Mart Oude Nijeweeme

Bij Barcelona lijken ze niet van plan om water bij de wijn te doen in de situatie rond Ilaix Moriba. De achttienjarige middenvelder traint al een tijdje mee met Barcelona B en als het aan Joan Laporta ligt komt daar voorlopig geen verandering in. Tijdens de presentatie van Emerson Royal ging de president kortstondig in op de uitzichtloze situatie rond Moriba, die er met de clubleiding maar niet uitkomt over het verlengen van zijn tot volgend jaar zomer doorlopende contract.

Laporta bevestigde maandag dat Moriba niet hoeft te rekenen op een verbeterd voorstel. De onderhandelingen tussen de club en het kamp-Moriba leverden tot op heden niets op, waardoor hij onder meer niet werd geselecteerd voor de trainingsstage in Duitsland. "Dat een speler die hier is opgeleid een slaatje probeert te slaan uit het feit dat hij nog maar een contract voor één jaar heeft, kunnen wij niet laten gebeuren", sprak de president enigszins dreigend. "Dat is een situatie die wij niet accepteren en onze boodschap is duidelijk: als je niet wil verlengen, dan weet je dat er andere oplossingen zijn."

Barcelona heeft een driejarig contract voor de jonge middenvelder klaarliggen, tegen min of meer dezelfde voorwaarden als in zijn huidige verbintenis. "Wij gaan geen speler doorschuiven naar het eerste elftal zodat hij vervolgens transfervrij naar een andere club kan. Wie wil vertrekken heeft daar alle ruimte voor, zolang er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan", zegt Laporta. Moriba heeft in de ogen van de clubleiding de mogelijkheid om de komende drie jaar te profiteren van het volste vertrouwen van Ronald Koeman. De club gaat ervan uit dat Barcelona over drie jaar financieel in een betere situatie zit, waardoor het salaris van Moriba kan worden heroverwogen.

"Ilaix is een geweldige speler, die heel goed weet wat er aan de hand is", vervolgt Laporta. "Barça heeft hem kansen gegeven en hij kan nu niet een potje gaan armworstelen met ons. Ik hoop dat hij en zijn omgeving de situatie zullen reflecteren. Wij begrijpen niet wat hij aan het doen is. Ik hoop niet dat dit in de toekomst nog eens gebeurt met zelfopgeleide spelers." Barcelona had gehoopt vóór het trainingskamp duidelijkheid te hebben over de situatie rondom Moriba, maar door die plannen ging vorige week een dikke streep.