AZ en Myron Boadu bereiken akkoord: transfer naar Ligue 1 is rond

Zaterdag, 31 juli 2021 om 18:15 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:25

Myron Boadu gaat definitief aan de slag bij AS Monaco, zo verzekert Fabrizio Romano. AZ heeft volledig overeenstemming bereikt met de topclub uit de Ligue 1. Zaterdag of zondag wordt de twintigjarige spits medisch gekeurd en dan zal ook het papierwerk in orde gemaakt worden. Eerder meldde L'Équipe dat de transfersom uitkomt rond de vijftien miljoen euro.

Boadu ontbreekt zaterdag bij het oefenduel van AZ tegen Real Sociedad. "Zoals de afgelopen weken meerdere keren gesuggereerd is, is er interesse van AS Monaco", bevestigde technisch directeur Max Huiberts voor de camera's van ESPN. "Die interesse is concreet. We zijn alleen nog niet tot een akkoord gekomen. De kans dat hij vertrekt is wel aanwezig. Hij krijgt de ruimte om met Monaco te zitten en te kijken of hij er voor zichzelf uit kan komen."

Deze week dook een foto op van Boadu en Mohamed Ihattaren bij OGC Nice. Van een transfer naar Nice is voor Boadu echter nooit sprake geweest, meldt Romano. AZ hield de spits woensdag ook al buiten de selectie voor het oefenduel met OFI Kreta. "Het is allemaal heel netjes gegaan", ging Huiberts verder. "Ik heb sowieso, ook bij de transfer van Calvin Stengs, geen enkel moment getwijfeld dat het niet op een nette manier zou gaan. Dat zijn natuurlijk allebei jongens die al sinds hun tiende of elfde bij AZ zijn. Ik weet wat zij met AZ hebben."

Boadu stroomde drie jaar geleden door vanuit de jeugdopleiding bij AZ. De centrumspits stond de laatste twee seizoenen in de basis en kwam uiteindelijk tot 38 goals en 18 assists in 88 officiële wedstrijden voor de club. Samen met Stengs heeft AZ deze zomer al dertig miljoen euro opgehaald op de transfermarkt. Daar blijft het mogelijk niet bij, want ook Marco Bizot en Teun Koopmeiners genieten buitenlandse interesse. Bizot speelt zaterdag om die reden ook niet mee tegen Sociedad.