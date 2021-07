Dortmund hield poot stijf in Malen-onderhandelingen: ‘Take it or leave it’

Woensdag, 28 juli 2021 om 11:43 • Mart Oude Nijeweeme

De transfer van Donyell Malen naar Borussia Dortmund was lange tijd geen uitgemaakte zaak, zo heeft Sebastian Kehl woensdag onthuld tegenover BILD. Na positieve eerste gesprekken liepen de onderhandelingen spaak, vertelt de technische man van BVB. Uiteindelijk hield Dortmund de poot stijf, wat dinsdag resulteerde in een transfer van de aanvaller. "Ik weet zeker dat we veel plezier gaan beleven aan Donyell", aldus Kehl.

Malen meldde zich afgelopen zondag al op het trainingskamp van Dortmund in Zwitserland. Daar werd de aanvaller ontvangen en rondgeleid door de Dortmund-directeuren Hans-Joachim Watzke, Michael Zorc en Kehl. "We zijn misschien een klassespeler kwijt met Jadon Sancho, maar in Donyell zien we een groot talent met veel potentie", vertelt de technische man. "Met zijn sterke optredens in Eindhoven en het nationale team heeft hij afgelopen seizoen echt zijn stempel gedrukt. Ik weet zeker dat we veel plezier gaan beleven aan Donyell. Ook al is zijn profiel niet te vergelijken met dat van Jadon."

Dat de onderhandelingen tussen PSV en Dortmund zich op een gegeven moment in een moeilijke fase begaven, had volgens Kehl met name te maken met het enorme verschil tussen vraag en aanbod. "Een transfer is voor ons geen eenmansshow", gaat Kehl verder. "Het is een samenspel tussen verschillende partijen. Ik ben in Monaco geweest met Michael en Aki Watzke. Daar hebben we gesproken met Mino Raiola, Donyell en zijn familie. Het is geen geheim dat ik een belangrijke rol heb bij de transfers en gebruik maak van mijn netwerk." Tot onenigheid met Raiola, zoals dat in het verleden wel gebeurde met Dortmund, is het volgens Kehl niet gekomen. "Er zijn geen stoelen door de lucht gevlogen, haha. Ik ken de verhalen, maar we hebben goede en eerlijke gesprekken gehad."

Volgens Kehl was het noodzaak om voet bij stuk te houden in de onderhandelingen met PSV. Ondanks de 85 miljoen euro die Dortmund deze zomer binnenharkte met de verkoop van Sancho aan Manchester United, klotsen de euro's ook in Dortmund niet tegen de plinten. "Zeker met de gevolgen van de coronapandemie in het achterhoofd. De financiële voorwaarden lagen voor ons veel te hoog. Op een gegeven moment moet je een duidelijk grens stellen: Take it or leave it! Uiteindelijk hebben we de transfer op onze voorwaarden weten te realiseren. En de 85 miljoen euro voor Jadon Sancho klinkt altijd heel spannend, maar dat is zeker niet het bedrag wat wij krijgen, vooral omdat we ook schulden moeten aflossen."

Tot slot sluit Kehl een vertrek van Erling Braut Haaland bij Dortmund uit. "In de gesprekken met Mino Raiola (zaakwaarnemer van Haaland, red.) over de transfer van Malen had ik niet het gevoel dat we elkaar snel weer zouden ontmoeten over Erling. En we hebben al duizend keer benadrukt dat we hem niet willen verkopen. Ik hoor de verhalen, maar we zien ook dat het niet verandert wanneer iemand van ons iets over de situatie zegt. Hetzelfde gold voor Jadon Sancho vorig jaar tot de laatste dag van de transferperiode. De uitkomst is bekend. Ik ben ervan overtuigd dat Borussia Dortmund komend seizoen een fantastische club is voor Haaland om zich verder te ontwikkelen."