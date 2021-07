Barcelona meldt akkoord met Neymar en bespaart tientallen miljoenen

Maandag, 26 juli 2021 om 13:45 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:13

Het juridisch geschil tussen Barcelona en Neymar is definitief ten einde gekomen, zo brengt de Catalaanse club maandagmiddag naar buiten in een statement. Beide partijen hebben buiten de rechtszaal een akkoord bereikt, waardoor verdere rechtszaken uitblijven. Het ging volgens de leiding van Barcelona om drie vorderingen van Neymar en een civiele procedure. De sterspeler van Paris Saint-Germain heeft altijd beweerd dat hij nog tientallen miljoenen tegoed had van zijn voormalig werkgever.

Neymar meende nog recht te hebben op 43,65 miljoen euro aan tekengeld, een bedrag dat werd afgesproken toen hij in 2016 zijn contract in het Camp Nou verlengde tot medio 2021, met de optie op een extra seizoen. Een jaar later echter vertrok de Braziliaanse aanvaller voor een recordbedrag van 222 miljoen euro richting PSG. Omdat Neymar slechts een klein deel van de verbintenis uitdiende, wilde de club niet betalen. Barcelona eiste op zijn beurt 22 miljoen euro van Neymar wegens contractbreuk. De rechter ging deels mee in de lezing van de Catalanen en veroordeelde de aanvaller in juni 2020 tot een betaling van 6,7 miljoen.

[COMUNICAT] ? Barça i Neymar tanquen de forma amistosa els seus litigis ?? MÉS INFORMACIÓ: https://t.co/lpZfDlByiV pic.twitter.com/FHZSg0xvaF — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) July 26, 2021

Tegen die uitspraak gingen advocaten van Neymar in november 2020 in beroep. Radiozender Cadena SER meldde destijds dat Neymar nog altijd inzette op een betaling van 43,65 miljoen euro en daarnaast ook nog eens de rente over dat bedrag wilde ontvangen. In zijn totaliteit ging het om bijna zestig miljoen euro. In de tussentijd raakten Barcelona en Neymar ook in een andere juridische strijd verwikkeld. Na onderzoek van de Spaanse belastingdienst bleek dat Barcelona in het verleden bij de aanvaller minder belasting heeft ingehouden dan gebruikelijk was en derhalve meer salaris heeft uitgekeerd. Barcelona wilde derhalve via een rechtszaak een bedrag van in totaal 10,2 miljoen euro terugvorderen.

Neymar tekende in mei nog een nieuw megacontract bij PSG tot de zomer van 2025, met een jaarsalaris van ruim 35 miljoen euro. Dat komt neer op een wekelijks inkomen van circa 700.000 euro per week. De inmiddels 29-jarige aanvaller werd in de afgelopen twaalf maanden meer dan eens in verband gebracht met een terugkeer bij Barcelona, maar mede door de situatie in financieel opzicht kwam een deal met de Spaanse grootmacht nooit van de grond.