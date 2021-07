‘Stade Rennes laat niet los: Ajax en Álvarez kunnen heel erg cashen’

Vrijdag, 23 juli 2021 om 22:03 • Jeroen van Poppel

Stade Rennes heeft de komst van Edson Álvarez allerminst uit zijn hoofd gezet, zo verzekert Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Ajax wees een eerdere aanbieding van achttien miljoen euro voor de 23-jarige Mexicaan af, maar Stade Rennes laat het daar niet bij. Álvarez zelf twijfelt echter ook een overgang naar de ambitieuze Franse club.

"Stade Rennes laat niet los bij Edson Álvarez", zegt Verweij. "Hun probleem is echter dat Álvarez bij Ajax speelt, dat is in Mexico echt een gigantisch grote club. Stade Rennes is dat niet, dus zijn Mexicaanse agent voelt nog niet zo veel voor een overstap. Maar ze beseffen wel dat Stade Rennes hem zó graag wil hebben. Zijn salaris kan daar bijna verdubbeld worden en hij kan ook nog tien procent van zijn eventuele transfersom pakken. Hij kan dus heel erg gaan cashen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Franse competitie spreekt Álvarez juist wél aan, weet Verweij. "Wat bij het management van Álvarez ook meespeelt is dat de stap vanuit naar Nederland naar de Europese top steeds moeilijker te maken. In Frankrijk zijn er natuurlijk meer voorbeelden van spelers die vanuit daar de stap naar de Europese top maken. Sven Botman speelt één jaar bij Lille OSC en de Engelse top zit gelijk achter hem aan. Internationale scouts bekijken in Nederland alleen de topwedstrijden, want de weerstand in de Eredivisie is ontzettend laag. In Frankrijk zitten de scouts uit de grootste competities wel elke week op de tribune. Dat kan Álvarez erg interessant zijn."

Eerder meldde Valentijn Driessen al bij De Oranjezomer dat Ajax met het geld dat Álvarez zou opbrengen voor Steven Bergwijn van Tottenham Hotspur wil gaan. Verweij herhaalt de berichtgeving van zijn collega. "Bergwijn is een hele serieuze optie, Ajax wil hem heel graag. Ze hebben geprobeerd om hem te huren, maar daar willen de Spurs niet aan meewerken. Er zal dus 25 miljoen euro op tafel moeten komen. Na een vertrek van Álvarez zullen de commissarissen er misschien wel mee instemmen dat Ajax dat bedrag op tafel gaat legt voor Bergwijn", besluit Verweij.