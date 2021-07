Hoe het arrogante Feyenoord in de val trapte: ‘Dan begrijp je het niet als club’

Feyenoord maakt zich voor de wedstrijden tegen FC Drita in de tweede voorronde van de Conference League. Op papier een tegenstander die te doen lijkt, maar de Rotterdammers dachten in het verleden wel vaker dat een horde makkelijk te nemen was in Europa. Drie jaar terug was AS Trencín met liefst 4-0 te sterk voor Feyenoord, dat het weekeinde daarvoor nog de Johan Cruijff Schaal ten koste van PSV had gewonnen. De return eindigde een week later in 1-1 en zo ging het team van toenmalig trainer Ricardo Moniz verrassend een ronde verder.

“Een afstraffing van de arrogantie van Feyenoord”, kijkt Moniz woensdag in gesprek met het Algemeen Dagblad terug op dat play-offduel voor plaatsing van de groepsfase van de Europa League. “Zoiets mag zo'n grote club natuurlijk nooit gebeuren. Als ik terugdenk aan de wedstrijd tegen AS Trencín, denk ik meteen aan het amateurisme bij Feyenoord. Kijk, voor mij is Giovanni van Bronckhorst de ultieme Feyenoord-trainer, nog steeds. Maar ik kreeg sterk het gevoel dat hij voorafgaand aan dat duel verkeerd geadviseerd was door zijn stafleden.”

Moniz wijst erop dat Feyenoord de dag voor de wedstrijd besloot om niet te trainen in Slowakije en Robin van Persie was zelfs in Nederland achtergebleven. “Blijkbaar dacht Feyenoord het op halve kracht en ongetraind wel af te kunnen. Dan begrijp je het als club niet, denk ik. We hebben ze op fitheid en mentaliteit afgetroefd”, benadrukt de tegenwoordig techniek-expert van Hamburger SV.

Feyenoord verloor liefst 17 van de laatste 23 uitduels in de Europa League en dus moet er ook niet makkelijk over FC Drita, de nummer twee uit de Kosovaarse competitie van afgelopen seizoen, worden gedacht. Moniz wijst erop dat clubs tegenwoordig ‘veel te veel waarde hechten aan data’. Hij is van mening dat je vooral níet moet luisteren naar mensen die zich baseren op wat de laptop hun zegt. “Diegenen vertellen je namelijk dat je spelers rustig moet laten starten, zoals Van Persie in 2018. Het tegenovergestelde is waar.”

“Je moet overcapaciteit creëren, zorgen dat je spelers fitter zijn dan hun tegenstanders. Anders leg je het als Nederlandse club gewoon af, ook tegen onbekende ploegen uit bijvoorbeeld het Oostblok. Dat is Feyenoord te vaak en onnodig overkomen. Zonde, want het kost de club miljoenen.” Moniz kan zich niet voorstellen dat het huidige Feyenoord van Arne Slot over twee duels niet van FC Drita kan winnen. “Pas op voor arrogantie, lever strijd en zorg dat je negentig minuten kunt sprinten.”