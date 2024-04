Eerste job voor Van Persie lijkt nabij: oud-spits en Heerenveen naderen akkoord

Robin van Persie en sc Heerenveen hopen spoedig tot een akkoord te komen, zo melden het Algemeen Dagblad en Leeuwarder Courant. Beide partijen hebben meerdere gesprekken met elkaar gevoerd en de bedoeling is om alles op korte termijn rond te krijgen.

Mikos Gouka schrijft dat Heerenveen eerst een oogje had op Maurice Steijn en Rick Kruys. “Tot Peter de Waal namens zaakwaarnemerskantoor SEG aanklopte in Friesland en aangaf dat Van Persie plannen had om de jeugdopleiding van Feyenoord in te ruilen voor een positie elders als hoofdtrainer. Na een eerste gesprek, waarin Van Persie indruk maakte, werden de pijlen volledig gericht op de beroemde Rotterdammer.”

De topspits van weleer had dit seizoen de leiding over Feyenoord Onder 18 en zou, als het aan Feyenoord lag, komend seizoen voor de groep staan bij Feyenoord Onder 21. Van Persie, die over een aflopend contract beschikt in Rotterdam-Zuid, ging daar echter niet op in.

De oud-voetballer heeft de ambitie om ergens hoofdtrainer te worden en dat kan logischerwijs niet bij Feyenoord zolang Arne Slot er met de scepter zwaait. Van Persie is enthousiast over de klus die lonkt in het Abe Lenstra Stadion, zo schrijft Sander de Vries namens Leeuwarder Courant. “De voormalig topspits ziet Heerenveen als een ideale club om zijn trainersloopbaan als eindverantwoordelijke voor een eerste selectie te beginnen.”

“Wie alle eindklasseringen erbij pakt, concludeert dat Heerenveen op z’n minst een stevige middenmoter in het Nederlandse voetballandschap is. Eentje met de ambitie om weer terug te keren in de subtop bovendien, gesteund door een grote supportersschare”, aldus de journalist.

“Dat sportieve perspectief, gekoppeld aan het verhaal van Heerenveen én de relatieve rust waarin hij kan werken zijn ruwweg geschetst de drie factoren waardoor Van Persie steeds meer gevoel heeft gekregen bij het trainerschap in het Abe Lenstra-stadion.” Van Persie wil naar verluidt een eigen assistent-trainer meenemen naar Heerenveen.

