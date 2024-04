Hans Kraay ziet Robin van Persie liever bij een andere club dan Heerenveen

Hans Kraay junior zou Robin van Persie graag aan het roer zien bij NAC Breda, zo vertelt hij vrijdagavond bij ESPN. De oud-aanvaller is in gesprek met sc Heerenveen over een dienstverband, maar als het aan Kraay ligt gaat hij in de Keuken Kampioen Divisie aan de slag.

NAC moet op zoek naar een nieuwe trainer door het aanstaande vertrek van Jean-Paul van Gastel. De geboren Bredanaar is bezig aan zijn eerste seizoen in dienst van de Keuken Kampioen Divisie-club, maar blijft geen geen tweede jaar aan.

Als het aan Hans Kraay ligt wagen ze in Breda een belletje naar Van Persie. De huidige jeugdtrainer van Feyenoord kan echter ook aan de slag bij Heerenveen, zo is de laatste weken duidelijk geworden.

"Ik zou het heel leuk vinden als Robin van Persie door Pierre van Hooijdonk zou worden gevraagd voor het hoofdtrainerschap bij NAC", aldus Hansie Hansie in Voetbal op Vrijdag. "Het is heel goed voor Van Persie om een tussenstap te maken en ik denk dat dat makkelijker is bij NAC."

"Dit bedoel je als grap, toch?", reageert presentator Pascal Kamperman compleet verrast. "Hans, ze vliegen elkaar niet meer in de haren, maar Van Hooijdonk en Van Persie is niet de meest gelukkige combinatie uit het verleden. Bovendien denkt Van Persie toch niet aan NAC als hij met Heerenveen in gesprek is?"

Moeizame relatie

Van Persie kaapte als jong ventje ooit een vrije trap weg voor de neus van Van Hooijdonk ten tijde van hun gezamenlijke tijd bij Feyenoord. Sindsdien leven de twee op gespannen voet met elkaar. Zo opende Van Persie na de gewonnen troostfinale tijdens het WK van 2014 frontaal de aanval op Van Hooijdonk, die daar dienst deed als analist namens de NOS.

"Wij denken van Heerenveen altijd dat het een ploeg in de top zeven of acht is in de Eredivisie, maar ze hebben een begroting voor plek tien. Je kan daar ook zomaar dertiende worden", gaat Hans Kraay verder.

"NAC is om de hoek voor hem. Hij kan op vrijdagavond voetballen, op zaterdag bij zijn zoon (Shaqueel, red.) kijken en op zondag bij zijn vrouw en dochter. Die rijden allebei paard."

