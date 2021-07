‘Het is voor ons als land heel mooi dat een club als Feyenoord langskomt’

Woensdag, 21 juli 2021 om 00:00 • Chris Meijer • Laatste update: 20:26

Voor Feyenoord vormt FC Drita komende donderdag de eerste horde op weg naar de groepsfase van de Conference League. De drievoudig kampioen eindigde vorig seizoen als tweede in de Kosovaarse competitie achter kampioen FC Pristina en rekende in de eerste voorronde af met het Montenegrijnse FK Decic Tuzi, dat over twee wedstrijden verslagen werd: 2-1 en 0-1. Een nadere kennismaking met de eerstvolgende Europese opponent van Feyenoord aan de hand van voormalig Feyenoorder Simon Loshi, die de afgelopen anderhalf jaar in Kosovo voor KF Feronikeli Drenas speelde.

Door Chris Meijer

De kans is groot dat de 3500 beschikbare tickets - dertig procent van de totale capaciteit van het Fadil Vokrri Stadion vanwege de coronamaatregelen - voor het duel tussen Drita en Feyenoord als warme broodjes over de toonbank zullen gaan. De komst van Feyenoord maakt iets bijzonders los in Kosovo. “Het is voor ons als land heel mooi dat een club als Feyenoord langskomt, daar zijn we heel trots op en blij mee. Dat we dat kunnen bereiken, zeg maar”, zo legt Loshi uit in gesprek met Voetbalzone. “Feyenoord zal met respect behandeld worden. Dat zal anders zijn dan in andere landen. Het grote Feyenoord komt langs, snap je?”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De 21-jarige Loshi speelde tien jaar lang in de jeugdopleiding van Feyenoord, waarna de vleugelverdediger via ADO Den Haag in Kosovo bij KF Feronikeli terechtkwam. De afgelopen anderhalf jaar - met uitzondering van een kort dienstverband bij het Poolse Resovia Rzeszów - bracht de geboren Tilburger door in het land waar zijn roots liggen. “Drita is hier wel samen met FC Pristina de beste club van het land”, stelt Loshi. Drita werd drie keer kampioen van Kosovo (in 2003, 2018 en 2020), maar moest de landstitel in de afgelopen jaargang aan recordkampioen Pristina laten. De twee clubs hebben binnen Kosovo de meeste ervaring op het Europese podium sinds het land in 2016 werd toegelaten tot de FIFA en de UEFA.

Drita overleefde in 2018 de allereerste voorronde van de Champions League - een mini-toernooi met de kampioenen van de vier kleinste voetballanden van Europa - na overwinningen op Santa Coloma uit Andorra en Lincoln Red Imps uit Gibraltar, maar daarop volgden nederlagen tegen Malmö FF (in de eerste voorronde van het miljardenbal) en F91 Dudelange (in de tweede voorronde van de Europa League). Twee jaar later eindigde het mini-toernooi voor Drita in mineur, toen Linfield in de finale een reglementaire 3-0 overwinning kreeg toegekend wegens een reeks coronabesmettingen in het Kosovaarse kamp. Drita werd veroordeeld tot een vervolg in de Europa League, overleefde de tweede kwalificatieronde tegen het Noord-Macedonische Sileks en werd vervolgens uitgeschakeld door Legia Warschau.

Van Feyenoord naar Kosovo: ‘Dan speel je ineens in het Santiago Bernabéu’

Voetbalzone sprak anderhalf jaar geleden met Simon Loshi over zijn overstap naar Kosovo. Lees artikel

Ook dit seizoen is Drita erin geslaagd om in ieder geval een ronde te overleven. Decic Tuzi, de nummer drie van Montenegro, werd tot twee keer toe verslagen: 2-1 in Pristina, 0-1 in Podgorica. Tijdens de return in het nationale stadion van Montenegro, waarnaar ook Decic moest uitwijken omdat het eigen stadion niet aan de UEFA-eisen voldoet, hanteerde trainer Ardijan Nuhiji een 4-2-3-1-systeem, waarmee Drita wat naar achter plooide om gedisciplineerd de 2-1 voorsprong uit de heenwedstrijd te verdedigen. Met succes, want de grootste kans die Decic kreeg kwam voort uit een hoekschop. “Normaal probeert Drita in de Kosovaarse competitie het spel te maken. Tegen Feyenoord zullen ze wat meer achterover hangen, proberen de nul te houden en vanuit de counter zien of ze gevaarlijk kunnen worden”, zo voorspelt Loshi.

Drita toonde zich in Montenegro echter ook wel degelijk in aanvallend opzicht. Decic liet de bal veelvuldig aan de Kosovaren en zij hebben met rechtsbuiten Arbnor Muja (22), aanvallende middenvelder Astrit Fazliu (33) en spits Marko Simonovski (29) wel enkele creatieve spelers in de gelederen. Loshi kent met name Fazliu en Simonovski goed, daar hij met hen samenspeelde bij Feronkeli. “Fazliu is een speler die je in de gaten moet houden”, waarschuwt de ex-Feyenoorder. Fazliu is met de technisch vaardige Muja de meest creatieve pion in het elftal van Drita, waarin zij in balbezit ook geregeld op elkaars positie uitkomen. Erjon Vucaj en Muharrem Jashari zorgen in hun rug voor de balans op het middenveld. “Muja is een super snelle speler. Maar ook heel technisch, zelfs wanneer hij op snelheid ligt. Dat is een gevaarlijke speler, die duikt graag achter de linies op.”

De opstelling van Drita in het tweeluik met Decic.

“Ik speelde vorig seizoen nog met Marko Simonovski, die is naar Drita gegaan. Een hele goede spits. Echt een sluipschutter: hij komt niet veel aan de bal, maar als hij in stelling gebracht wordt, is het raak”, wijst Loshi op de Noord-Macedonische spits, die in de duels met Decic een doelpunt en een assist voor zijn rekening nam en zich uiterst doelgericht toonde met de spaarzame ballen die hij in het strafschopgebied voor de voeten kreeg. De selectie van Drita herbergt meer van Loshi’s voormalig ploeggenoten, want naast Simonovski verruilden ook Prince Balde en Perparim Islami Feronkeli eerder deze zomer voor de vice-kampioen van Kosovo. Balde en Islami zaten in de eerste Conference League-wedstrijden echter nog op de bank. De defensie bestaat uit de aanvallend ingestelde rechtsback Ardian Limani, de in de ruimte kwetsbare Ardian Cuculi die de winnende goal in de uitwedstrijd tegen Decic voor zijn rekening nam, voormalig FC Twente-proefspeler Jamal Arago en linksback Ilir Blakçori.

“Normaal gesproken moet Feyenoord wel winnen. Je kan Drita vergelijken met de top van de Keuken Kampioen Divisie. Feyenoord hoort te winnen. Maar als je het onderschat, kun je het tegen iedereen lastig krijgen. Mijn eerste gedachte is dat Feyenoord gaat winnen. Maar je weet het nooit. Ik voorspel een 1-3 overwinning voor Feyenoord”, denkt Loshi. Een klein voordeel voor Feyenoord is het feit dat de wedstrijd niet gespeeld zal worden in het Giljan City Stadion, omdat het eigen onderkomen wordt verbouwd en (nog) niet aan de eisen van de UEFA voldoet. Drita moet uitwijken naar het Fadil Vokrri Stadion in de hoofdstad Pristina, veertig kilometer ten noordoosten van Giljan. “Vrijwel elke Europese wedstrijd van Kosovaarse clubs wordt daar gespeeld. Ik heb weleens een wedstrijd tegen Drita gespeeld met supporters in Giljan, dat was wel gekkenhuis. De derby (tegen Gjilani, de enige stadsderby op het hoogste niveau in Kosovo, red.) is helemaal gek, dat kun je vergelijken met Rode Ster Belgrado - Partizan Belgrado.”

Loshi weet nog niet of hij tijdig terug is in Kosovo om aanwezig te kunnen zijn bij de wedstrijd tussen Drita en Feyenoord. “Was ik het maar, hè. Zat ik maar bij Drita. Voor mij zou het echt een droom zijn om weer tegen Feyenoord te mogen spelen”, mijmert Loshi. Een aantal voormalig ploeggenoten van Feyenoord - hij speelde in de jeugd samen met onder meer Orkun Kökçü, Achraf El Bouchataoui, Wouter Burger, Ramon Hendriks en Lutsharel Geertruida - kunnen deze dagen een berichtje verwachten. “Ik bericht er wel een paar, ja. Zo van: ‘Je gaat toch naar Kosovo, hè?’ Ik vroeg vroeger altijd voor de grap aan die jongens of ze voor vakantie mee zouden gaan naar Kosovo.” Maar moeten de Feyenoorders hem vervolgens ook om advies vragen? “Nee, dat kunnen ze zelf wel invullen. Mijn advies hebben ze niet nodig, ze gaan vast hun eigen spel spelen.”