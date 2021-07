Louis van Gaal voor de derde keer bondscoach van Oranje

Woensdag, 21 juli 2021 om 21:26 • Yanick Vos • Laatste update: 22:06

Louis van Gaal wordt de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Telegraaf maakt woensdagavond melding van een akkoord tussen Van Gaal en de KNVB over een contract voor achttien maanden. De 69-jarige trainer is de opvolger van Frank de Boer, die opstapte na het teleurstellend verlopen EK. Het is aan Van Gaal de taak om Oranje naar het WK van volgend jaar in Qatar te leiden.

Volgens de krant staat het vast dat Danny Blind, Frans Hoek en Henk Fraser als assistenten deel zullen uitmaken van de technische staf. Van Gaal zal omwille van fiscale redenen in Portugal blijven wonen. Het wordt voor Van Gaal de derde keer dat hij het Nederlands elftal onder zijn hoede krijgt.

Zijn eerste periode liep naar eigen zeggen uit op ‘de grootste teleurstelling uit zijn trainersloopbaan’. Nederland wist zich onder zijn leiding niet te plaatsen voor het WK van 2002 in Japan en Zuid-Korea. Eind 2001 stapte hij op, waarna hij achtereenvolgens werkzaam was als trainer van Barcelona, AZ en Bayern München.

In 2012 keerde Van Gaal terug bij de KNVB als opvolger van Bert van Marwijk. Zijn tweede periode bij het Nederlands elftal was een stuk succesvoller. Hij leidde Oranje op indrukwekkende wijze naar het WK van 2014 in Brazilië, waar ten koste van het gastland de derde plaats werd bemachtigd. Na het mondiale eindtoernooi ging Van Gaal aan de slag als manager van Manchester United. In 2016 besloot de Engelse topclub de Nederlandse trainer te ontslaan. Sindsdien was Van Gaal niet meer actief als trainer.

Van Gaal maakt op 1 september zijn rentree aan de zijlijn als Nederland het in de WK-kwalificatie in Oslo opneemt tegen Noorwegen. Drie dagen later staat de wedstrijd tegen Montenegro in het Philips Stadion op het programma. De eerstvolgende interlandperiode wordt op dinsdag 7 september afgesloten met een kwalificatiewedstrijd tegen Turkije in de Johan Cruijff ArenA. Na drie wedstrijden staat het Nederlands elftal op de tweede plaats in Groep G met een punt minder dan koploper Turkije.