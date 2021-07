Real Madrid doet boekje open over chantage van tien miljoen euro

Donderdag, 15 juli 2021 om 09:14 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:00

Een nieuwe en opvallende onthulling in de zaak rondom de gelekte audiofragmenten. Real Madrid meldt donderdagochtend in een verklaring dat de Spaanse journalist José Antonio Abellán in 2011 heeft geprobeerd om Eduardo Fernández de Blas, toenmalig vice-voorzitter van Real, om te kopen. Volgens De Koninklijke vroeg Abellán maar liefst tien miljoen euro om de veelbesproken fragmenten te laten verdwijnen.

"Onda Cero onthult dat Abellán in 2011 een ontmoeting had met de vice-president van Real Madrid, Eduardo Fernández de Blas, in restaurant Combarro. Tijdens deze ontmoeting chanteerde hij hem door tien miljoen euro te vragen om de illegaal en gemanipuleerde audiofragmenten te laten verdwijnen", zo valt te lezen in het Twitter-bericht van de Madrileense grootmacht. Op de fragmenten zou onder meer te horen zijn hoe voorzitter Florentino Pérez Cristiano Ronaldo een 'idioot' noemt en clubiconen Iker Casillas en Raúl 'oplichters'.

El Transistor de Onda Cero revela que Abellán tuvo en 2011 una reunión con el vicepresidente del RM, Eduardo Fernández de Blas, en el restaurante Combarro, en la que le chantajeó pidiendo 10 millones de € para hacer desaparecer los audios grabados de manera ilícita y manipulada. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 15, 2021

Op de door El Confidencial gelekte audiofragmenten is te horen hoe Pérez de aanval opent op Ronaldo. "Hij is gek. Die gozer is een idiote, zieke man. Je denkt dat de man normaal is, maar dat is niet het geval. Als hij wel normaal is, zou hij niet de dingen doen die hij doet. Waarom denk je dat hij zoveel stomme dingen doet?", zegt Pérez over Ronaldo, die tussen 2009 en 2018 voor Real speelde. Het nieuwe materiaal dat El Confidencial woensdag publiceerde komt uit twee verschillende gesprekken, waarvan de laatste dateert van oktober 2012. Pérez liet zich niet alleen snoeihard uit over Ronaldo, maar ook over diens zaakwaarnemer Jorge Mendes en voormalig Real-coach José Mourinho.

“Die mannen hebben een verschrikkelijk ego. Ze zijn verwend en realiteit uit het oog verloren. Ergens anders zouden ze enorm veel geld kunnen verdienen. Dat is abnormaal. Dan hebben we het over portretrechten. Zelfs met die uitdagende gezichten, waardoor iedereen een hekel aan ze heeft”, ging Pérez verder. Ook Fábio Coentrão kreeg ervan langs van de president. “Hij is een speler zonder hersenen, dat zorgt jongens worden opgegeten in Madrid. Op dit moment is hij shit en Mourinho is een idioot, omdat hij hem laat spelen.”

Naar nu blijkt uit de gelekte fragmenten velde Pérez ook een snoeihard oordeel over voormalig Real-trainer Vicente del Bosque. “Hij weet niets van trainen en van tactiek. Wat een gek is het ook. Del Bosque krijgt nergens een baan omdat iedereen weet dat het eigenlijk geen trainer is. Hij is de grootste leugen die ik ooit in mijn leven heb meegemaakt”, zei Pérez over de coach die met Spanje de wereldtitel pakte in 2010 en de Europese titel in 2012.

Pérez slaat hard terug: ‘Hij probeert dat al vele jaren zonder succes’

De voorzitter van Real Madrid diende José Antonio Abellán dinsdag al van repliek. Lees artikel

Er lekten dinsdag al audiofragmenten uit waarin te horen was dat Pérez Raúl beschuldigde van het vernietigen van de club, terwijl hij Casillas ‘de grootste mislukking die we ooit hebben gehad’ noemde. “Je hebt mensen die hem aanbidden; ik begrijp daar niets van. Mensen verdedigen hem, maar hij is een grote oplichter. Net als Raúl. De twee grootste oplichters uit de geschiedenis van Real Madrid zijn Raúl en Casillas”, zei Pérez, die in 2006 na zes jaar vertrok vertrok en in 2009 weer terugkeerde als president van Real Madrid. “Ze zijn ontzettend egoïstisch en je kunt niet op ze rekenen. Wie wel op ze rekent, heeft ongelijk.”

Pérez kwam kort na het uitlekken van de fragmenten al met een verklaring op de website van Real. “De zinnen worden uitgesproken in gesprekken die zijn opgenomen door de heer José Antonio Abellán, die de gesprekken al vele jaren zonder succes probeert te verkopen. Het is nu verrassend dat, ondanks de tijd die is verstreken, de krant El Confidencial de uitspraken nu alsnog verzamelt. Het zijn slechts enkele zinnen uit gesprekken met een bredere context. Deze uitspraken komen nu pas boven tafel, zoveel jaar na dat deze gesprekken hebben plaatsgevonden.”