Vader Maguire raakt gewond na te zijn overlopen bij chaos op Wembley

Woensdag, 14 juli 2021 om 10:05 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:44

Er worden steeds meer details bekend van de chaos op Wembley voorafgaand aan de finale van het Europees kampioenschap tussen Engeland en Italië. De schermutselingen ontstonden toen honderden fans zonder kaartje zich toegang tot het stadion probeerden te verschaffen. Fans mét een ticket pikten dat niet en gingen de confrontatie aan. Ook Allan Maguire, vader van Harry Maguire, kwam de Europese eindstrijd niet ongeschonden door. De 56-jarige Maguire werd onder de voet gelopen en hield onder meer twee gebroken ribben over. Ook heeft hij sindsdien moeite met ademhalen.

Maguire senior werd letterlijk omvergeduwd en overlopen toen zo'n honderd fans via een gehandicapteningang naar binnen gingen. "Hij is ontzettend aangedaan", vertelt Harry Maguire tegen The Sun. "Maar hij heeft ook geluk gehad. Normaal gesproken bezoekt hij de wedstrijden met mijn neefje of een van mijn kinderen op zijn schouders. Het had dus veel erger kunnen aflopen. Allan Maguire bezocht de EK-finale met Harry’s makelaar Kenneth Shepherd. Het tweetal had speciale plekken op de hoofdtribune, waar ook de andere familieleden van spelers zaten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De directeur van de Engelse voetbalbond, Mark Bullingham, heeft inmiddels een volledig onderzoek aangekondigd naar de taferelen op Wembley. "Het was beangstigend", gaat Maguire verder. "Hij zei dat hij de schrik van zijn leven heeft gehad en ik wil niet dat iemand ooit zoiets moet meemaken tijdens een voetbalwedstrijd. Het had een geweldige ervaring moeten zijn en je wil niet dat mensen slechte herinneringen overhouden aan zo’n finale. Dit had nog veel erger kunnen aflopen, maar we moeten er nu voor zorgen dat dit niet meer opnieuw kan gebeuren."

Zoon Mancini raakte verstrengeld in vechtpartijen op Wembley

Ook de zoon van Roberto Mancini raakte betrokken bij de chaos op Wembley. Lees artikel

Dagblad the Mirror schreef eerder al dat fans openlijk drugs snoven, stewards omkochten en fans mishandelden en bedreigden om Wembley binnen te komen. Naar schatting hebben zo'n tienduizend fans zonder kaartjes het stadion weten te betreden. Met name het familiegedeelte bleek een van de hotspots te zijn. "We moeten en zullen hiervan leren. Wembley zou een geweldige plek moeten zijn om wedstrijden voor het WK te spelen", besluit Maguire. Het Verenigd Koninkrijk wil zich samen met Ierland kandidaat stellen om het WK 2030 te organiseren.