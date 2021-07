Zoon Mancini raakte verstrengeld in vechtpartijen op Wembley

In aanloop naar de finale op het Europees kampioenschap tussen Engeland en Italië waren het vooral de Engelse fans die voor het nodige tumult zorgden. Een grote groep supporters zonder tickets probeerde Wembley binnen te dringen, waarna supporters mét tickets de confrontatie aangingen en stewards de situatie niet meer onder controle wisten te houden. Terwijl directeur van de Engelse voetbalbond Mark Bullingham een onderzoek heeft aangekondigd naar het voorval, worden steeds meer details bekend.

Zo schrijft the Mirror dinsdag dat Andrea Mancini, zoon van de Italiaanse bondscoach Roberto Mancini en voormalig speler van Manchester City, verstrengeld raakte in de chaos en de eerste helft van de finale noodgedwongen vanaf een andere plek moest bekijken. Ook spelersvrouwen van de Engelse nationale ploeg moesten in veiligheid worden gebracht. "Er heerste een grote puinhoop met fans zonder kaartjes", vertelt Mancini junior. "Mijn stoel was bezet, dus ik moest de eerste helft vanaf de trappen van het stadion bekijken. In de tweede helft vond ik een andere plek. Misschien bracht dat geluk."

Op video's is te zien hoe verschillende mensen door de poorten van Wembley braken. Aanvankelijk leek het erop dat de fans zonder ticket alleen door de eerste veiligheidslijn waren gebroken, die toegang geeft tot de zone rond Wembley. Op de beelden is echter te zien dat er ook supporters tot in de gangen van het stadion wisten te komen. Daar troffen ze supporters die wel met een geldig kaartje naar binnen waren gekomen. Zij waren niet gediend van de indringers. Er ontstonden vervolgens meerdere vechtpartijen, waarbij de indringers ogenschijnlijk hard werden aangepakt.

Flinke vechtpartij tussen fans mét en zonder ticket binnen Wembley

De directeur van de Engelse voetbalbond, Mark Bullingham, heeft inmiddels een volledig onderzoek aangekondigd naar de taferelen op Wembley. "We zullen een volledige onderzoek laten uitvoeren en samenwerken met de politie om alle betrokkenen te pakken en ervoor te zorgen dat dit nooit weer gebeurt", vertelde Bullingham maandag aan de BBC. "We hebben een fantastisch beveiligingsteam in het stadion en ze hadden nog nooit zoiets gezien. Ik moet mijn excuses aanbieden aan alle fans wiens ervaring is aangetast en aan iedereen die hiermee te maken heeft gehad. We runnen een stadion, geen fort."

Naar schatting waren er zo'n 250.000 fans van Engeland op de been buiten Wembley. Analisten en presentatoren van Sky Sports moesten noodgedwongen hun live studio in de buurt van Wembley verlaten nadat fans flessen drank tegen de ruiten van de studio gooiden. "Op advies van Sky Security, Wembley Park en UEFA hebben we de uitzendlocatie verplaatst naar een andere locatie op het terrein", aldus een woordvoerder van de Britse omroep.

Dagblad the Mirror schrijft dat fans openlijk drugs snoven, stewards omkochten en fans mishandelden en bedreigden om Wembley binnen te komen. Naar schatting hebben zo'n tienduizend fans zonder kaartjes het stadion weten te betreden. Het familiegedeelte bleek een van de hotspots te zijn. Toen de spelersvrouwen en andere familieleden, die verbleven in het nabijgelegen Hilton Hotel, een uur voor de wedstrijd richting hun plaatsten gingen, bleken de meeste plekken bezet. Stewards waren vanwege de intimidatie te bang om in te grijpen. De politie heeft 49 aanhoudingen verricht, terwijl 19 agenten tijdens het geweld gewond zijn geraakt.