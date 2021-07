Gianluigi Donnarumma gekozen tot beste speler van het EK

Maandag, 12 juli 2021 om 00:57 • Chris Meijer • Laatste update: 01:13

Gianluigi Donnarumma is verkozen tot de beste speler van het EK, zo is na afloop van de door Italië na het nemen van strafschoppen gewonnen finale tegen Engeland bekendgemaakt. De 22-jarige doelman neemt de prijs over van Antoine Griezmann, die tijdens het EK van 2016 werd gekozen tot de beste speler. Donnarumma is de eerste doelman ooit die wordt gekozen tot de beste speler van een EK.

Matthias Sammer, Zinedine Zidane, Theodoros Zagorakis, Xavi, Andrés Iniesta en Griezmann gingen Donnarumma voor als beste spelers van een EK. De jonge doelman incasseerde tijdens het toernooi vier tegendoelpunten, nadat Italië won van achtereenvolgens Turkije (3-0), Zwitserland (3-0), Wales (1-0), Oostenrijk (2-1, na verlenging), België (2-1), Spanje (1-1, winst na strafschoppen) en Engeland (1-1, winst na strafschoppen). Donnarumma speelde in de finale een heldenrol, want Italië won nadat hij de beslissende strafschop van Bukayo Saka stopte.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Cristiano Ronaldo kroonde zich tot topscorer van het EK. De Portugees was trefzeker tegen Hongarije (tweemaal), Duitsland en Frankrijk. Doordat hij ook nog een assist leverde, eindigde hij op de topscorerslijst boven Patrick Schick. De Tsjech scoorde eveneens vijf keer, maar leverde geen assists. Harry Kane had Schick en Ronaldo nog kunnen passeren, maar kwam in de finale tegen Italië niet tot scoren. Ronaldo volgt net als Donnarumma Griezmann op, want de aanvaller van Barcelona was op het EK van 2016 topscorer met zes doelpunten.

Pedri werd uitgeroepen tot de Young Player of the Tournament. De achttienjarige middenvelder van Barcelona miste slechts één minuut van het EK van Spanje, toen hij door bondscoach Luis Enrique in de wedstrijd tegen Zwitserland kort voor de penaltyserie van het veld werd gehaald. Pedri is als Young Player of the Tournament de opvolger van Renato Sanches, die deze prijs tijdens het EK van 2016 kreeg toegekend.