Louis van Gaal spreekt zich uit: ‘De geschiedenis herhaalt zichzelf’

Donderdag, 8 juli 2021 om 23:04 • Chris Meijer • Laatste update: 23:44

Louis van Gaal heeft een uitgebreid interview gegeven aan L’Équipe. In de Franse krant spreekt de 69-jarige oefenmeester, die momenteel voor de KNVB de belangrijkste kandidaat is voor de opvolging van Frank de Boer als bondscoach van Oranje, zich uit over het voor het Nederlands elftal mislukte EK en het feit dat zijn naam nu wordt genoemd. Van Gaal toont zich uitermate welwillend om voor de derde keer in zijn carrière aan de slag te gaan al bondscoach van Oranje.

“De geschiedenis herhaalt zichzelf”, antwoordt Van Gaal als hij gevraagd wordt naar het feit dat zijn naam wordt genoemd als de mogelijke opvolger van de opgestapte De Boer. “Het was hetzelfde toen Ronald Koeman naar Barcelona vertrok. Toen kreeg ik in de polls 30 tot 35 procent van de stemmen. Nu is dat ongeveer tachtig procent, de anderen krijgen minder dan twintig procent. Ik zal er zeker over nadenken. Want de positie van bondscoach is heel belangrijk met het oog op de ontwikkeling en innovatie van het voetbal in een land.”

“Toen ik in 2012 voor de tweede keer benaderd werd om bondscoach te worden, was dat een enorme eer. Het zou heel mooi zijn als ik voor de derde keer benaderd word”, vervolgt Van Gaal. Het interview werd overigens afgenomen voor Nico-Jan Hoogma en Eric Gudde donderdag namens de KNVB naar Portugal reisden om met Van Gaal te praten. L’Équipe vraagt hem naar een analyse van het voor Oranje mislukte EK, dat eindigde na een nederlaag tegen Tsjechië in de achtste finale. “Ik zag een team dat niet vocht voor de overwinning. De Tsjechische bondscoach heeft zijn werk goed gedaan, maar je mag dat als Oranje niet verliezen. Zowel technisch als tactisch waren er te grote verschillen. Kijk naar Kroatië of Zwitserland, zij stonden tegen Spanje en Frankrijk met 3-1 achter en vochten tot het einde. Daar houd ik van!”

“Het beste team moet winnen, niet de beste individuen. Ik zeg dit al veertig jaar. Oranje heeft heel veel fantastische spelers, maar in deze wedstrijd zag je ze niet. Je moet jezelf afvragen waarom dat is. Dat geldt ook voor Portugal en Frankrijk: dat zijn geen teams, maar een verzameling individuen”, geeft Van Gaal te kennen. Hij neemt het op voor De Boer. “Hij is een geweldige jongen. Bovendien heeft hij een tactisch brein. Je hebt alleen iets anders nodig om een trainer te zijn. Het gaat ook om de interactie tussen de trainer en de spelers.”

Van Gaal is geen tegenstander van het 5-3-2-systeem dat De Boer hanteerde tijdens het EK. “Het wordt beschouwd als een defensief systeem. Ik denk dat we met die formatie ook aanvallend kunnen spelen. Dat heb ik 2014 bewezen. Alleen moet je hoger druk gaan zetten. Er zijn weinig trainers die dat durven. De Champions League-winnaar (Thomas Tuchel met Chelsea, red.) was defensief ingesteld en gokte op de counter. Dat is ook leuk om naar te kijken, maar is niet zo offensief. Ik ben een van de trainers die graag aanvallend wil spelen. Ik ben meer van het 5-3-2-systeem gaan houden dan ooit tevoren. Het biedt de kans om aan te vallen, te verdedigen en de balans te bewaren.”