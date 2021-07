V/d Gijp oppert opvallende vervanger voor Berghuis: ‘Hij is echt op de brommer’

Maandag, 5 juli 2021 om 21:13 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:35

Gyrano Kerk zou een uitstekende optie zijn voor Feyenoord, zo laat René van der Gijp maandagavond weten tijdens De Oranjezomer van SBS. De 25-jarige aanvaller van FC Utrecht is volgens de analyticus vaak ‘iets te zwaar’, maar met name vanwege zijn snelheid maakt Kerk veel indruk.

De aanvaller komt ter sprake na de berichtgeving van Chris Woerts over Steven Berghuis, die volgens de sportmarketeer snel zijn handtekening zal zetten onder een overeenkomst met Ajax. Van der Gijp maakt van de gelegenheid gebruik om een aanvaller te noemen die hem het afgelopen seizoen wel kon bekoren. “Als we het hebben over Feyenoord, hè... Ik denk dat er uit die Kerk nog veel meer te halen valt”, oppert de analist.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Anderlecht wil hem nu hebben, maar zij hebben drie miljoen euro geboden en dat was niet genoeg. Ik vind wel hem altijd iets te zwaar, maar hij is echt op de brommer hoor. Hij is echt op de brommer, joh. Er gaat echt altijd dreiging van hem uit”, besluit Van der Gijp. Volgens De Telegraaf staat Kerk inderdaad in de belangstelling van Anderlecht. De krant meldde eerder op de dag dat de Domstedelingen een bod van niet drie maar vier miljoen euro op de rechtsbuiten hebben geweigerd.

Ook Johan Derksen is erg te spreken over Kerk, al twijfelt de analist eraan of de buitenspeler bij Feyenoord wel tot zijn recht komt. “Ik denk dat het een probleem is dat als je bij Feyenoord sterker bent en je speelt in de kleine ruimte, waardoor zijn sterke punt niet aan de orde is”, doelt Derksen op de snelheid van Kerk. “Maar je hebt een hele nare middag als je tegen hem speelt.” Nordin Amrabat, aanwezig als gast-analist, sluit zich bij zijn collega’s aan, al ziet hij nog wel ruimte voor verbetering. “Hij moet werken aan zijn eerste aanname. Hij heeft kracht, maar met zijn eerste aanname is hij te wild”, aldus de transfervrije aanvaller.

Opvallend genoeg liet Kerk zelf zich in november vorig jaar al positief uit over de sfeer in De Kuip. Te gast in het programma Tiki Taka Touzani kwam het thema 'fanatieke supporters' aan bod, en de vleugelaanvaller sprak zichtbaar geënthousiasmeerd over de Rotterdamse aanhang. "In de Kuip weet je wat het is, ik heb daar twee wedstrijden gespeeld volgens mij. En daar was het gewoon echt van als ik sprak hoorde ik mijzelf niet eens en je krijgt woorden na je toegesmeten, je weet toch, dat kunnen we op camera niet eens zeggen", zei Kerk destijds.

Kerk wordt al langer in verband gebracht met een transfer. Cagliari, Hellas Verona en Leeds United waren een jaar geleden concreet in de markt voor de rechteraanvaller, terwijl er eveneens belangstelling bestond vanuit Spanje. Kerk stond open voor een vertrek bij FC Utrecht en zou zelfs al een persoonlijk akkoord hebben gehad met Cagliari, maar uiteindelijk werd er geen overeenstemming bereikt over een transfersom waarmee zijn club kon leven. FC Utrecht zat een jaar geleden niet in een financiële situatie waarin Kerk verkocht moest worden, mede doordat Sean Klaiber eerder in de zomer van de hand werd gedaan aan Ajax.