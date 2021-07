Dembélé en Griezmann reageren op hevig bekritiseerde video

Maandag, 5 juli 2021 om 16:46 • Laatste update: 18:01

Ousmane Dembélé en Antoine Griezmann hebben via Instagram gereageerd op de video die afgelopen vrijdag de ronde deed op social media. Op de oude video was te zien hoe Dembélé samen met Antoine Griezmann meerdere personen belachelijk maakte die een technologisch probleem op hun hotelkamer proberen te verhelpen. Te horen was dat Dembélé de Aziatische achtergrond en het uiterlijk van de technici bespot.

“Goedendag allemaal”, zo begint Dembélé zijn reactie op Instagram Stories. De video blijkt te dateren van de zomer van 2019, toen Barcelona zich in Japan voorbereidde op het nieuwe seizoen. “Er gaat de laatste tijd een privévideo uit 2019 rond op het internet. Dit heeft plaatsgevonden in Japan. Het had overal ter wereld kunnen hebben plaatsgevonden, dan had ik mezelf op dezelfde manier uitgedrukt. Ik richtte me niet op een bepaalde gemeenschap. In een privésituatie waarin ik met vrienden ben druk ik me soms zo uit, ongeacht hun afkomst.”

ah ouais ils sont comme ça Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé ? #StopAsianHate pic.twitter.com/JJFBk6X0nZ — ?????????????????? (@duatleti) July 1, 2021

“De video is nu naar buiten gekomen en ik kan me voorstellen dat ik mensen hiermee heb beledigd. Aan hen wil ik dan ook mijn oprechte excuses aanbieden”, schrijft Dembélé. Ook Griezmann laat via Twitter van zich horen: “Ik heb me altijd tegen iedere vorm van discriminatie gekeerd. De afgelopen dagen hebben mensen me willen afschilderen als iemand die niet tegen discriminatie is. Ik ontken alle beschuldigingen die tegen mij gemaakt zijn en maak mijn excuses als ik mijn Japanse vrienden gekwetst heb.”

Dembélé heeft de video opgenomen en daarom zijn alleen zijn benen te zien op de video. Griezmann is wel goed in beeld, maar het is onduidelijk wat hij zegt. Dembélé is goed te horen en zegt tegen Griezmann: "Al deze lelijke gezichten, puur zodat jij PES kan spelen, schaam je je niet?" Vervolgens zegt Dembélé onder meer "Wat is dat voor achterlijke taal?" en "Zijn jullie wel of niet technologisch geavanceerd in jullie land?" Ondertussen worden de technici in beeld gebracht en lijkt Dembélé ze uit te lachen.

Op social media gaat maandag een andere video van het trainingskamp in Barcelona rond, waarop te zien is hoe Griezmann een Japanner lijkt te 'imiteren'. Samuel Umtiti en Dembélé zitten met gevouwen handen in een ijsbad, terwijl ze ogenschijnlijk poseren voor een fotograaf. Op de achtergrond lijkt Griezmann, die even verderop in een ijsbad zit, te doen alsof hij Japans spreekt.