Derksen: ‘Hij is een bejaarde man met een ontzettend grote mond’

Maandag, 5 juli 2021 om 00:06 • Laatste update: 00:18

Johan Derksen vindt dat de KNVB in de zoektocht naar een nieuwe bondscoach ‘niet eeuwig’ kan uitkomen bij Louis van Gaal. De 69-jarige oefenmeester wordt nadrukkelijk genoemd als de opvolger van de recent opgestapte Frank de Boer als de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Derksen zegt in het programma De Oranjezomer van SBS6 dat het tijd is dat de KNVB een nieuwe generatie trainers aanboort.

“Nou, kijk, we kunnen toch niet eeuwig bij die Louis langskomen”, geeft Derksen te kennen. “Louis is een bejaarde man met een ontzettend grote mond. Zijn grote last is zijn zelfoverschatting. Hij heeft het als coach hartstikke goed gedaan. Maar als er problemen zijn, moeten we naar een nieuwe generatie die het moet oplossen. Over twee jaar hebben we hetzelfde probleem en dan roepen we weer: ‘Louis!’ Tja, het houdt een keer op met Louis.”

Hans Kraay junior zei in de vroege uitzending van De Oranjezomer al dat hij niet enorm enthousiast is over de eventuele komst van Van Gaal. “Ik heb me verplaatst in Nico-Jan Hoogma, die maakt een verschrikkelijk slechte indruk. Hij zei dat hij een baas wil, dat is heel denigrerend naar Frank de Boer. Maar hoeveel bazen blijven er over? Louis van Gaal? Henk ten Cate? Dan ben ik toch bang dat ze gaan voor Van Gaal, die al een aantal jaar niks heeft gedaan. Heel veel spelers vinden hem de beste trainer met wie ze gewerkt hebben, maar we willen toch onze voetbalfilosofie niet verloochenen? Aanvallend voetbal? 4-3-3?”

“Dat 4-3-3 vind ik onzin, dat ligt aan de spelers die je hebt”, reageerde Derksen. “Hoe langer ik erover nadenk: we moeten niet iedere keer als er een probleem is bij de stokoude Van Gaal, Advocaat of Hiddink terechtkomen. We moeten naar de generatie van de vijftigers. Cocu en Van Bronckhorst hebben als voetballer een fantastische staat van dienst. Ze hebben op hun leeftijd de levenservaring om het over te nemen. We moeten ze de kans geven en hun tekortkomingen op de koop toenemen. Frank de Boer had technisch én verbaal gezien tekortkomingen.”

“Als je denkt dat Van Bronckhorst nog niet de leidinggevende kwaliteiten heeft, moet je er een sterke teammanager naast zetten die hem ondersteunt. Een jongen met zijn voetbalcarrière moet de visie hebben om de spelers op de juiste plek te zetten”, vervolgde Derksen. René van der Gijp sloot zich hier niet direct bij aan: “Van Bronckhorst, Cocu en De Boer hebben mij niet geïmponeerd. Ook niet als ze op televisie zijn en erover praten. Het is nietszeggend. Van Gaal imponeert door zijn cv. Dick (Advocaat, red.) ook.”

“Je moet die jongen de kans geven om zo’n cv op te bouwen. Als voetballer heeft hij een geweldige cv. Hij heeft Feyenoord in een hele moeilijke periode gehad. Hij durfde onsympathieke maatregelen te nemen. Als je Kuyt bij Feyenoord eruit durft te halen, durf je ook Memphis eruit te halen”, reageerde Derksen. Pierre van Hooijdonk noemde Henk Fraser recentelijk als mogelijke bondscoach. “Ik vind Henk Fraser een prima jongen, hij doet het goed bij Sparta”, aldus Derksen. “Maar ik weet niet of Henk geschikt is voor het Nederlands elftal. Ik weet ook niet of hij ongeschikt is voor het Nederlands elftal. We zullen een keuze moeten maken uit die generatie. We moeten van die oude mannen af.”