Henk ten Cate stelt zich niet beschikbaar als bondscoach Oranje

Zaterdag, 3 juli 2021 om 14:05 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:35

Henk ten Cate stelt zich niet beschikbaar als bondscoach van het Nederlands elftal, zo heeft hij laten weten tegenover De Telegraaf. De oefenmeester werd na het ontslag van Frank de Boer veelvuldig genoemd als potentiële opvolger, maar heeft daar dus geen trek in. Als reden noemt hij de manier waarop de KNVB met hem is omgesprongen in 2017, toen de voetbalbond op het laatste moment voor Dick Advocaat ging.

Ten Cate was in het verleden al dichtbij een functie als bondscoach bij Oranje, maar zag hoe de bond in 2017 op het laatste moment voor Advocaat koos. "Ik ben niet beschikbaar", zegt Ten Cate. "Nico-Jan Hoogma (directeur topvoetbal bij de KNVB, red.) mag me zeker een keer bellen. Niet voor de functie van bondscoach, maar om namens de KNVB eindelijk een keer excuses te maken voor de karaktermoord, die de voetbalbond in 2017 op me probeerde te plegen."

De voormalig trainer van Ajax had de toezegging van toenmalig technisch directeur Hans van Breukelen om als opvolger van Danny Blind aan de slag te gaan, maar zag hoe Advocaat de voorkeur kreeg. "Het feit dat Martijn Krabbendam van Voetbal International hier was en alles heeft gehoord, heeft mijn kop gered. Op een persconferentie hebben Van Breukelen en Jean-Paul Decossaux me proberen te kielhalen. Dat is ze niet gelukt. Dat is niet echt koninklijk en neem ik de huidige leiding kwalijk, want de betrokkenen weten hoe het zit." De directie van de KNVB bestaat uit zeven directeuren, waarvan Hoogma zich bemoeid met de aanstelling van een nieuwe bondscoach.

Ten Cate steekt niet onder stoelen of banken dat hij graag aan de slag had willen gaan met het Nederlands elftal. "De huidige Oranje-selectie lijkt me echt een geweldige groep om mee te werken", gaat Ten Cate verder. "Eentje met heel veel talent en kwaliteit, waar écht iets heel moois van is te maken. Ik denk dat elke trainer dit materiaal graag tot zijn beschikking zou hebben. Met de juiste spelers op de goede plaats en voetbal volgens de Hollandse School kan er volgend jaar op het WK een geweldig team staan, echt een kanshebber voor eremetaal."

Dat Ten Cate wordt genoemd als mogelijke opvolger van De Boer, doet hem goed. "Het heeft mijn ego gestreeld dat veel mensen er heel positief in staan als ik bondscoach zou worden en dat mijn naam veelvuldig is genoemd door de voetbalkenners. Ze vinden me op dit moment de ideale man. En in een groot deel kan ik me ook wel vinden. Ik heb de ervaring, de autoriteit en zou het qua tactiek op de Nederlandse manier doen. Daarnaast zou ik het goed met de spelers kunnen vinden. Ik heb altijd een prima band gehad met het overgrote deel van mijn selectie."

Ten Cate betreurt het overigens wel dat de hele affaire Van Breukelen de kop heeft gekost, zoals hij het zelf benoemd. "Er is gewoon te veel gebeurd. Daar stap ik niet zomaar overheen", vervolgt hij. "Ik heb een contract bij een heel mooie club, Al-Wahda FC. Ik heb een commitment naar mijn spelers, maar ook naar mijn staf, want ik heb Carlo l’Ami, Luc Nijholt, Piet Hamberg en Laurens Ebben meegenomen. Maandag beginnen we in Spanje aan de seizoenvoorbereiding van drie weken. En daarna gaan we terug naar Abu-Dhabi."