Aanwezigheid Van der Gijp zorgde voor vlucht uit studio: ‘Hij was boos’

René van der Gijp heeft woensdagavond een boekje opengedaan over Henk ten Cate. De assistent-trainer van Suriname debuteerde deze week als acteur in de misdaadserie Sleepers, waardoor hij onderwerp van gesprek is in Vandaag Inside. Van der Gijp noemt Ten Cate een ‘interessante gozer’, maar andersom lijkt de ervaren oefenmeester geen liefhebber te zijn van de analist.

“Ik heb Henk ten Cate altijd een hele interessante gozer gevonden”, trapt Van der Gijp af, om vervolgens te beginnen aan een anekdote. “Ik vond het vervelend. Ik was toen een keer bij Ziggo om Real Madrid tegen FC Barcelona te analyseren met Jan Boskamp. Henk zat daar ook binnen, maar die is gelijk weggegaan.”

Van der Gijp heeft geen idee waarom Ten Cate uit de studio vertrok. “Hij was boos.” Presentator Wilfred Genee vraagt zich af of het door Vandaag Inside komt. "Geen idee, want wij zijn altijd uitermate positief over Henk. Ik vind hem gewoon een aardige gozer", aldus Gijp.

Johan Derksen vindt het leuk dat Ten Cate gaat acteren. “Henk heeft er ook het hoofd voor, voor dat soort karakterrollen.” Ten Cate speelt in Sleepers een personage dat binnen de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE) op zoek gaat naar corrupte collega’s. De misdaadserie is te zien op Videoland.

Tafelgast en journalist Rutger Castricum benadrukt dat Ten Cate een aardig persoon is. “Hij is heel erg bezig met racisme en dat soort dingen. Daar maakte ik een programma over en toen heb ik hem de hele middag over de vloer gehad. Het is een ontzettend aardige vent en hij is ook wel slim. Het is geen domme man.”

Suriname

De inmiddels 69-jarige Ten Cate is sinds begin mei assistent van bondscoach Aron Winter bij de nationale ploeg van Suriname. In november van dit jaar kwam Derksen met het nieuws dat de Amsterdammer was gevraagd om Maurice Steijn op te volgen bij Ajax, maar dat hij zou hebben bedankt vanwege zijn rol in Sleepers.

Ten Cate vertelde in gesprek met De Telegraaf onlangs meer over zijn acteerklus. “Ik weet ook niet wat me is overkomen, maar ik vind het hartstikke leuk.” De invloedrijke voetbaltrainer onthulde ook dat hij niets ontvangt voor zijn nieuwe hobby, daar hij het geld naar een goed doel stort.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties