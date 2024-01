Winter en Ten Cate gaan sowieso niet met Suriname naar het WK in 2026

Aron Winter krijgt geen nieuw contract aangeboden als bondscoach van Suriname, zo is maandag bekend geworden. Naar verluidt is november vorig jaar al besloten om de samenwerking stop te zetten, daar bepaalde doelstellingen niet zijn gehaald. Naast Winter vertrekt ook assistent-coach Henk ten Cate bij de nationale ploeg.

Winter was in september 2022 de opvolger van Stanley Menzo als bondscoach van Suriname. De SVB (Surinaamse voetbalbond) was tevreden over het functioneren van de oud-middenvelder en stelde hem in maart 2023 definitief aan als keuzeheer van het nationale elftal.

Nog geen jaar later heeft de bond echter besloten om voor een andere bondscoach te gaan, al zijn nog geen concrete opties in beeld. De komende tijd zullen geschikte kandidaten in kaart worden gebracht door de beleidsbepalers in Paramaribo.

Suriname begint later dit jaar dus zonder Winter en Ten Cate aan de kwalificatiecyclus voor het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Winter nam met Suriname vorig jaar ook niet deel aan de Copa América, omdat het land in de Nations League niet bij de eerste twee ploegen eindigde.

Aron Winter is niet meer de bondscoach van Suriname. ???? Het blijkt dat de SVB eind november heeft medegedeeld dat zijn contract niet wordt verlengd. Het is niet duidelijk of er een opvolger is. Dit jaar begint voor het Surinaams elftal de kwalificatie voor het WK 2026. pic.twitter.com/WJfKXxe80z — Natio Suriname (@NatioSuriname) January 8, 2024

Volgens media in Suriname zaten de vertrekkende bondscoach en het bondsbestuur al langer niet op een lijn. Menzo en Dean Gorré, eveneens een voormalig bondscoach, zouden zich in het verleden ook hebben gestoord aan het gebrek aan discipline en professionaliteit rondom de nationale ploeg.

Voor Winter (56) was het pas zijn tweede klus als hoofdtrainer, na eerder eindverantwoordelijke te zijn geweest bij Toronto FC. De voormalig middenvelder van onder meer Lazio en Inter werkte in het verleden als als assistent-trainer ook bij bij Ajax, Jong Ajax, Oranje Onder 19 en Griekenland. Hij heeft zelf nog niet gereageerd op zijn vertrek bij Suriname.

Ten Cate

Ten Cate was vorig jaar oktober nog in beeld bij Ajax, als vervanger van de ontslagen Maurice Steijn. "Ik hoorde dat Henk ten Cate eerst was benaderd, omdat John van 't Schip natuurlijk in die moeilijke situatie met zijn vrouw zat", zei Johan Derksen enkele maanden geleden in Vandaag Inside. De vrouw van Van 't Schip, Daniëlle, overleed in oktober aan de gevolgen van kanker.

"Henk heeft het niet gedaan om een hele vreemde reden. Hij gaat de rol van hoofdinspecteur spelen in een politieserie, Sleepers, voor Videoland, tien afleveringen. Dat gaat een beetje moeilijk samen." Presentator Wilfred Genee leek het verhaal van zijn tafelgenoot maar moeilijk te kunnen geloven. Derksen stelde echter dat het verhaal klopt.

