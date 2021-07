‘Guardiola wil echt, echt, echt heel graag een keer Oranje trainen’

Vrijdag, 2 juli 2021 om 09:21 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:24

Sinds het opstappen van Frank de Boer als bondscoach van Oranje gaat het bijna dagelijks over zijn opvolging. Jan Joost van Gangelen denkt te weten dat Josep Guardiola graag nog een keer het Nederlands elftal zou willen trainen in de toekomst. Nordin Amrabat sluit niet bij voorbaat uit dat dat een keer gaat gebeuren, maar hij gelooft niet dat de manager van Manchester City per direct beschikbaar is.

"Ik heb uit zeer betrouwbare bron begrepen dat Guardiola, die net verlengd heeft bij Manchester City. Die wil echt, echt, echt heel graag een keer Oranje trainen", zo opent Van Gangelen in Voetbalpraat bij ESPN. "En ik snap wel wat je zegt over dat geld, die zal bij Manchester City vijftien miljoen euro ofzo verdienen. Die zal toch op een gegeven moment denken: Ik heb driehonderd miljoen euro op de bank, ik ga gewoon lekker twee jaar Oranje doen." Amrabat echter heeft zo zijn bedenkingen.

"Als hij 65 is, over een jaar of 10 misschien", countert de aanvaller. "Maar niet nu." Van Gangelen schuift vervolgens andere opties naar voren. "Antonio Conte, Roberto Martínez is na het EK klaar bij België, Zinédine Zidane wordt genoemd." Amrabat vindt deze suggesties echter maar niets. "We hadden het met Frank de Boer steeds over 3-5-2, deze coaches spelen allemaal 3-5-2. Ik zou gewoon een Nederlandse trainer nemen. Als ik nu om mij heenkijk: Erik ten Hag gaat het niet doen, die is nog te jong."

"Dus dan kom je uit bij Louis van Gaal en Henk ten Cate. Weet je wat je ook kan doen, net zoals met de Minister-president. Laat gewoon het volk stemmen", zo eindigt Amrabat met een kwinkslag. Aad de Mos vindt ook dat de KNVB voor iemand als Ten Cate moet gaan en niet een buitenlandse trainer. Pierre van Hooijdonk daarentegen stelt dat Louis van Gaal 'op één' staat om De Boer op te volgen bij het Nederlands elftal.