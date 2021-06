Frenkie de Jong laat Messi achter zich bij verkiezing Speler van het Jaar

Woensdag, 30 juni 2021 om 12:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:46

Frenkie de Jong heeft bij Barcelona een dankbare ereprijs uitgereikt gekregen. De middenvelder kreeg de Barça Players Award, een door het bestuur en de vereniging van spelers van Barcelona uitgereikte individuele prijs. De Jong liet daarmee onder meer Lionel Messi en Marc-André ter Stegen achter zich. Bij de vrouwen ging de titel naar Aitana Bonmatí, die daarmee onder meer Lieke Martens achter zich liet.

Dinsdag kwam de jury van de Barça Players Award bijeen onder leiding van vice-president Rafael Yuste, en de voorzitter van de vereniging, Ramon Alfonseda. Barcelona reikt ieder jaar een individuele prijs uit voor de speler die zich op sportief gebied heeft onderscheiden. Ook dit jaar brachten ruim vijfduizend zogeheten culés hun stem uit. Naast Yuste en Alfonseda bestond de jury uit een aantal journalisten, waaronder Lorea Bakero van Mundo Deportivo en Ramon Besa van El País. Uiteindelijk drongen De Jong, Messi en Ter Stegen door tot de finale.

De Jong wordt geroemd om zijn 'toewijding die hij heeft getoond aan Barcelona, de stad en het land sinds hij in de zomer van 2019 bij Barcelona binnenkwam'. "Ook de nederigheid die hij toonde, door bijvoorbeeld op verschillende posities in het veld alles te geven dit seizoen, is het bewijs van zijn kwaliteiten", valt te lezen op de website van de Spaanse grootmacht. De Jong speelde afgelopen seizoen liefst 51 wedstrijden voor Barcelona, waarin hij zeven keer trefzeker was en acht keer een treffer voorbereidde.

Bij de vrouwentak was Martens in de race om met de eretitel aan de haal te gaan. De aanvaller drong door tot de finale, maar moest uiteindelijk haar meerdere erkennen in Bonmatí. "Bonmatí is een constant groeiende speler en een voorbeeld voor toekomstige generaties voetballers", luidde het juryrapport. Het vrouwenteam van Barcelona legde afgelopen seizoen voor de eerste keer beslag op de Chamions League door in de finale met 0-4 van Chelsea te winnen. Het betekende niet alleen de eerste Champions League-zege voor Barcelona, maar ook de eerste titel voor een Spaanse club in het vrouwenvoetbal.