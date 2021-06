Steven Berghuis vertrok niet vrijwillig uit WhatsApp-groep Feyenoord

Het vertrek van Steven Berghuis uit de WhatsApp-groep van Feyenoord ligt iets genuanceerder, meldt het Algemeen Dagblad woensdagochtend. Maandagavond verspreidden screenshots van het vertrek van de aanvaller zich razendsnel over het internet, vermoedelijk gelekt door een jeugdspeler. Nu blijkt dat Berghuis niet geheel vrijwillig de WhatsApp-groep verliet, daar hij van supporters 'vervelende berichten' kreeg en zich genoodzaakt voelde een nieuw nummer te nemen.

Berghuis, die afgelopen weekend met Oranje terugkeerde uit Boedapest na te zijn uitgeschakeld op het EK door Tsjechië (0-2), schafte kort voor zijn vakantie een nieuw nummer aan. "Niet omdat hij nu al speler is van Ajax, maar omdat zijn telefoonnummer was uitgelekt en aanhangers van Feyenoord hem volgens een ingewijde 'vervelende teksten stuurden'", zo schrijft het Algemeen Dagblad. Berghuis geniet op dit moment van zijn vakantie en doet dat dus met een nieuw telefoonnummer.

"Het nummer dat straks moet worden ingetoetst om hem te laten weten dat Feyenoord en Ajax akkoord zijn over de pikante transfer die in het verleden alleen Henk Groot, Jan Everse en Arnold Scholten maakten", voegt bovengenoemd dagblad daar aan toe. Het is echter nog maar de vraag of het snel tot een akkoord zal komen. Feyenoord sluit een arbitragezaak nog altijd niet uit, daar de Rotterdammers het onderste uit de kan proberen te halen. Huisjurist Joris van Benthem moet ervoor zorgen dat er toch nog een aanzienlijk bedrag wordt overgehouden aan de transfer van de captain.

Berghuis is overigens niet de enige Feyenoorder die sinds het uitgelekte screenshot over een nieuw telefoonnummer beschikt. Ook Jens Toornstra heeft een nieuw nummer moeten nemen. Op het screenshot waren de telefoonnummers van meerdere spelers niet voldoende afgeschermd, waardoor spelers massaal werden gebeld en geappt. Toornstra liet dinsdag via Instagram een voorbeeld zien van een afbeelding die hij ontving en deelt mee dat hij een nieuw nummer heeft. Het screenshot zou gelekt zijn door een jeugdspeler van Feyenoord, die pas net in de groep zit en daarom de telefoonnummers nog niet in zijn telefoon heeft gezet.