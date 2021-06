Van der Vaart: ‘Gaan we die serieus nemen? Hij heeft zelf nooit gevoetbald’

Woensdag, 30 juni 2021 om 00:22

Rafael van der Vaart is het niet eens met de rode kaart die Marcus Danielson in de verlenging van de wedstrijd tussen Zweden en Oekraïne (1-2) kreeg. Scheidsrechter Daniele Orsato stuurde hem na inmenging van de VAR van het veld nadat hij zijn noppen in het been van Artem Besedin plantte. Eredivisie-scheidsrechter en -VAR Allard Lindhout vindt de rode kaart terecht en die mening leidt tot een vileine reactie van Van der Vaart.

“Daar moet je voorzichtig mee zijn, want bij die jongen is volgens mij alles kapot in zijn knie”, antwoordt Van der Vaar bij de NOS op de vraag of de rode kaart terecht is. Besedin moest zich na de charge laten vervangen door Viktor Tsygankov. “Maar ik vond dit geen rood. Dit doen verdedigers heel vaak, het is gewoon heel ongelukkig. Bij het beeld dat ze aan de scheidsrechter laten zien, denk je: ja, dit is rood. Maar hij schiet gewoon de bal weg en met zijn gestrekte been raakt hij zijn tegenstander.”

“Het gaat er een beetje om wat de scheidsrechter te zien krijgt”, zo haakt NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg in. “Hij gaat naar de kleedkamer, zal de beelden terugkijken en ik vraag me af of hij het nog steeds een rode kaart vindt. Want de VAR laat alleen een hele korte herhaling zien met closebeelden, dan ziet het er verschrikkelijk uit. Als je het in het totaalbeeld ziet, zie je dat die verdediger zijn tegenstander nooit gezien kan hebben. Dat is niet altijd doorslaggevend, maar hier kun je toch geen rode kaart voor geven?”

“We hebben onze huis-VAR Allard Lindhout gevraagd en die zegt: ‘Been gestrekt, noppen naar voren, frontaal contact op de knie, genoeg argumenten voor rood’”, vervolgt presentator Sjoerd van Ramshorst. “Gaan we die serieus nemen? Hij heeft zelf nooit gevoetbald”, reageert Van der Vaart. “Als een bal komt en je loopt naar achter, wil je die bal als voetballer weg schieten. Vaak met gestrekt been. Als er dan iemand aankomt, is het ongelukkig. Maar als de scheidsrechter niet direct rood geeft, moet je er van afblijven. Ook al loopt die jongen een verschrikkelijke blessure op. Ik vind dat hij er heel weinig aan kan doen. Je beticht zo die jongen ervan dat hij het expres heeft gedaan. Het is écht ongelukkig.”

Ook Gary Lineker vond de rode kaart voor Danielson onterecht. “Hij werkt perfect de bal weg. De slow motion zorgt ervoor dat een onschuldige tackle meer lijkt dan het is. Iedereen die het spelletje begrijpt, ziet dat dit geen rode kaart is”, schrijft de Engelse oud-international en presentator op Twitter. “Dat een speler geblesseerd raakt nadat hij per ongeluk geraakt wordt, maakt het nog geen overtreding. Laat staan een rode kaart.”

Pierre van Hooijdonk deelt op het sociale medium hetzelfde oordeel. “Dit is geen rode kaart. Totaal geen opzet, hij probeert de bal weg te schieten onder druk”, stelt de oud-spits. Mario van der Ende, voormalig topscheidsrechter, schrijft op Twitter echter dat de rode kaart voor Danielson volgens de spelregels wel terecht is. “Volgens spelregels: een tackle of het aangaan van een duel waarbij de veiligheid van de tegenstander in gevaar wordt gebracht, wordt met rode kaart bestraft. Ook wanneer zoals in dit geval eerst de bal wordt gespeeld.”