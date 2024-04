Rafael van der Vaart ergert zich dood: ‘Het is heel gek... schandalig eigenlijk’

Rafael van der Vaart vindt dat Arsenal dinsdagavond bestolen is in de heenwedstrijd in de kwartfinale van de Champions League tegen Bayern München (2-2). De analist van Ziggo Sport meent dat Bukayo Saka in minuut 90+5 'een honderd procent penalty' werd onthouden door scheidsrechter Glenn Nyberg en VAR Pol van Boekel.

Enigszins bij toeval brak Saka diep in blessuretijd van de tweede helft door de defensie van Bayern. De rechtsbuiten van Arsenal tikte de bal nog net om doelman Manuel Neuer heen, waarna het tweetal in botsing kwam.

"Ik vind het een penalty", zegt Van der Vaart direct na de wedstrijd. "In eerste instantie denk je dat Saka duikt, maar hij wil er volgens mij overheen springen. Het gaat allemaal op het hoogste tempo, maar hij raakt hem toch ook gewoon best wel flink?"

Saka leek zijn rechtervoet een beetje op te tillen, waardoor niet iedereen overtuigd is van een strafschop. "Daardoor denk je misschien: het is een duik. Maar het is een stap hoor die hij wil zetten", oordeelt Van der Vaart. "Saka wil er met een grote stap omheen."

Wytse van der Goot is niet overtuigd. "Wie botst tegen wie op?", vraagt de presentator. "Saka kan zo doorlopen anders... De keeper komt uit en neemt het risico. Ik vind het een honderd procent penalty."

Pol van Boekel had als VAR het laatste woord, maar besloot niet om de Zweedse scheidsrechter van dienst naar de zijlijn te roepen. "Dat het zo snel beslist wordt, vind ik helemaal schandalig", zegt Van der Vaart. "Het is binnen één minuut beslist, dat is heel gek. Arsenal is bestolen."

Ook een moment eerder uit de wedstrijd komt ter sprake. Bayern-spits Harry Kane kwam met zijn elleboog terecht in de nek van Gabriel en zag daarvoor een gele kaart. Van Boekel greep opnieuw niet in. "Wat Kane tegenheeft is dat hij nog even achterom kijkt. Maar ik vind het geen elleboogstoot", oordeelt Van der Vaart.

Harry Kane sees yellow for a high elbow on Gabriel ?? pic.twitter.com/IhOFnlw1Nt — CBS Sports Golazo ?? (@CBSSportsGolazo) April 9, 2024

