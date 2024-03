Van der Vaart ergert zich kapot: ‘Voor een topduel is dit een grote schande’

Rafael van der Vaart kijkt met een gematigd tevreden gevoel terug op de oefencampagne van het Nederlands elftal. Waar Oranje afgelopen vrijdag nog te sterk was voor Schotland (4-0), wist de ploeg van bondscoach Ronald Koeman dinsdagavond niet te winnen van Duitsland (2-1). Wel ergerde de analyticus zich enorm aan de grasmat in Frankfurt.

Het Nederlands elftal ging dinsdagavond onderuit tegen Duitsland. Oranje kwam via Joey Veerman nog wel op voorsprong in de oefeninterland in Frankfurt, maar door doelpunten van Maximilian Mittelstädt en Niclas Füllkrug trokken de Duitsers uiteindelijk alsnog aan het langste eind: 2-1.

“Echt joh, dit veld...”, zucht Van der Vaart na afloop in de studio van de NOS, kijkend naar de beelden van wegglijdende spelers. Onder meer Jamal Musiala gleed in de slotfase weg in het zestienmetergebied van Oranje, waardoor een ogenschijnlijk grote kans verloren ging voor Duitsland.

Ook Memphis Depay kreeg een bal niet goed onder controle in de 61ste minuut, toen hij op aangeven van Donyell Malen kon inschieten. “Ze moeten echt gaan eisen dat dit veld op het EK beter is. Die bal stuiterde ook een paar keer op. Voor een topwedstrijd was dit gewoon een hele grote schande.”

Wel is de analyticus tevreden over het algemene spel dat Nederland in de afgelopen twee wedstrijden op de mat legde. Hij kijkt met name met een goed gevoel terug op de tweede helft van het duel met de oosterburen.

“Ik ben ook wel tevreden na twee wedstrijden Nederland. Zeker in Duitsland troffen we een tegenstander die heel goed is. Zeker in de tweede helft tegen de Duitsers deed Nederland het echt prima”, aldus Van der Vaart.

De volgende en laatste interlands voor het EK vinden plaats op 6 en 10 juni, wanneer Canada en IJsland de tegenstanders zijn.

