Kraay denkt aan opvallende bondscoach: ‘Ik weet dat hij 7 miljoen verdient’

Dinsdag, 29 juni 2021 om 20:12 • Chris Meijer

Als het aan Hans Kraay junior ligt, gaat de KNVB een poging wagen om Ronald Koeman te strikken als opvolger van Frank de Boer. De Boer werd in september 2020 juist aangesteld als de opvolger van Koeman, nadat hij naar Barcelona was vertrokken. Kraay acht de kans echter klein dat Koeman nu terugkeert naar Nederland om de opvolger van de na het teleurstellend EK verlopen vertrokken De Boer te worden.

“Ik moet eerlijk zeggen: de eerste die ik zou bellen is Ronald Koeman. Als je een Koeman 2.0 zoekt... Ik weet dat de kans heel klein is, maar als je Koeman een vierjarig contract geeft... Ik weet ook wel dat hij zeven miljoen verdient en het bij de KNVB een miljoen zou zijn. Maar ze hebben zoveel geld binnengehaald uit het EK, dus geef hem een vierjarig contract en vier miljoen”, zegt Kraay in het radioprogramma Veronica Inside. “Dat lijkt me zó lekker, dat je tegen Laporta kan zeggen: ‘Meneer Laporta, met je achterbakse manieren. Stiekem Xavi, Guardiola en Löw polsen’.”

“Koeman kan als king terugkeren naar Nederland en een redelijk ontspannen baan hebben, in plaats van dat je na vier nederlagen wéér op de schopstoel zit bij meneer Laporta”, gaat de analist verder. Toch acht hij de kans niet bijzonder groot dat Koeman Barcelona daadwerkelijk verlaat voor een terugkeer als bondscoach erg klein. De oefenmeester heeft bij de Spaanse club voorlopig nog een contract tot medio 2022. “Ik geloof niet dat hij terugkomt, maar ik zou het altijd proberen. De kans is bijna nul.”

Kraay noemt het vertrek van De Boer als bondscoach ‘onvermijdelijk’. “Misschien een of twee dagen eerder dan we verwacht hadden. Maar ik denk dat Frank de Boer ook weer over straat wil. Hij heeft zó verschrikkelijk slecht gewisseld. Dat gedoe van al die trainers die elkaar napapegaaien, dat wanneer je met tien man komt te staan je een rijtje van vier achterin, een rijtje van vier daarvoor en met één spits moet spelen. Wees onderscheidend, speel 4-3-2 en zet Depay en die snelle Malen voorin. Ik vind het maar voor één iemand sneu: zijn vrouw. Vrouwen en kinderen hebben er vaak het meeste last van.”

Directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma sprak na het vertrek uit dat Koeman een ‘aura om zich heen had hangen’, waardoor hij ‘echt de baas was’. “Als je een echte baas zoals Koeman wil, kun je het beste voor Louis van Gaal of Henk ten Cate gaan. Dat zijn mensen die boven de partijen staan en gewoon een uitstraling hebben van Ronald Koeman. Dat hebben ze nagelaten, dus de KNVB heeft een hele grote fout gemaakt.”