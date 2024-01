Hans Kraay ziet ideale extra spits voor Feyenoord: ‘Zo knap wat hij doet’

Hans Kraay junior is onder de indruk van FC Volendam-spits Lequincio Zeefuik, zo laat hij weten tegenover ESPN. De analist adviseert Feyenoord een poging te wagen om de boomlange aanvaller te strikken. Zeefuik ligt in Volendam nog tot medio 2024 vast, waardoor hij mogelijk voor een schijntje op te pikken is.

Voor Kraay was Zeefuik de beste speler van speelronde 18. Het jongere broertje van oud-prof Género Zeefuik en Deyovaisio Zeefuik (Hertha BSC) was tegen Heracles Almelo (1-1) verantwoordelijk voor de openingstreffer.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“We kennen het verhaal van 'Alleen op de wereld', maar voor hem geldt 'Alleen op de helft van de tegenpartij'”, aldus Kraay. “Het is zo knap wat hij doet in het 1-5-3-1-1 systeem van FC Volendam. Hij staat 85 minuten in zijn eentje op de helft van Heracles.”

“Hij maakt het in zijn eentje gewoon die vier verdedigers lastig”, gaat Kraay verder. “Hij heeft een uitstekende techniek en is behoorlijk snel. Hij maakt gewoon alleen maar mooie doelpunten.” Zeefuik speelde dit seizoen zestien officiële wedstrijden voor Volendam, waarin hij goed was voor drie doelpunten en een assist.

Ook het doelpunt dat Zeefuik maakte in Almelo was volgens Kraay van grote klasse. “Deze kopbal tegen Heracles was echt een granaatinslag. Het was een kopbal waar Luuk de Jong en Cristiano Ronaldo voor zouden applaudisseren. En dat voor een jongetje van negentien die een paar jaar geleden nog bij FC Buiksloot speelde.”

Kraay verwacht dat Zeefuik niet lang meer voor Volendam speelt. “Ik kan me niet voorstellen dat hij deze zomer niet naar een grotere club gaat. Als ik Feyenoord was had ik hem er nu graag bij gehad.” Volgens Transfermarkt is Zeefuik momenteel 500.000 euro waard.

Feyenoord zit deze maand zonder reservespits, daar miljoenenaankoop Ayase Ueda met Japan deelneemt aan de Azië Cup. De nummer twee van Groep D heeft aanstaande woensdag tegen Indonesië aan een punt voldoende om de volgende ronde te bereiken. De finale van het prestigieuze Aziatische toernooi wordt op 10 februari afgewerkt, waarna Ueda terugkeert naar Rotterdam-Zuid.

Moet Feyenoord een poging wagen om Zeefuik te halen? Ja Nee Ik ken de speler niet (goed genoeg) Stem Moet Feyenoord een poging wagen om Zeefuik te halen? Ja 42% Nee 37% Ik ken de speler niet (goed genoeg) 21% Totaal aantal stemmen: 224 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties