Hans Kraay jr.: ‘Je hoort dat hij een lastige speler is, maar het is een schat'

Hans Kraay junior stelt dat Anis Hadj Moussa ‘helemaal geen moeilijke jongen is’. Onlangs maakten Vitesse-trainer en ploeggenoot Melle Meulensteen duidelijk dat er onderling irritaties zijn over de naar Feyenoord vertrekkende aanvaller, maar Kraay jr. benadadrukt in het ESPN-item Bellen met Hans desondanks dat ‘iedereen hem een schat van een jongen vindt’.

In de spelersgroep van Vitesse heerst enige irritatie over het gedrag van Hadj-Moussa, zo werd de afgelopen weken duidelijk. De Algerijnse aanvaller kwam afgelopen periode al een aantal keer te laat en meldde zich bovendien te laat ziek.

“Zoiets irriteert uiteindelijk wel in de spelersgroep", vertelde Meulensteen onlangs aan ESPN. "Er zijn gewoon basisregels die je als prof moet meenemen. Het gaat ook om respect voor elkaar hebben. Op tijd komen is respect richting elkaar toe en niet alleen voor jezelf."

Hadj-Moussa ontbrak zondag in de wedstrijdselectie voor de derby tegen NEC, omdat hij zich ziek had gemeld. Trainer Sturing gaf eerder al aan dat hij niet te spreken was over de houding van zijn pupil. “Hij doet te weinig voor het team op dit moment", zei hij.

Kraay jr. weerlegt de aanname dat Hadj Moussa een vervelende jongen is. “Hij gaat natuurlijk voor 3,5 miljoen naar Feyenoord en er kleeft de afgelopen weken een stempel van moeilijke jongen aan hem, omdat hij een paar keer te laat zou zijn geweest.”

“Maar het is juist helemaal geen moeilijke jongen. Ik heb veel spelers voorafgaand aan de wedstrijd gesproken en die vinden het allemaal een schat van een jongen. Het is een hele goede speler, die zelfs op de training laat zien dat hij ook goals kan maken. En die helemaal niet is gaan zweven na zijn transfer naar Feyenoord, maar gewoon een hele zware Ramadan heeft gehad en heel veel last heeft gehad van zijn darmen.”

Wel heeft Kraay jr. een punt van kritiek richting de behendige vleugelaanvaller. “Hij verdedigt voor geen meter mee. Hij doet echt geen ene reet als hij de bal niet heeft, maar dat krijgt Arne Slot er volgend jaar wel uit hoor”, aldus Kraay jr.

