Frank de Boer krijgt diepe onvoldoende: ‘De KNVB zal ook gaan nadenken’

Zondag, 27 juni 2021 om 21:12 • Yanick Vos • Laatste update: 22:01

Frank de Boer gaat na de uitschakeling op het EK ‘rustig nadenken’ of hij doorgaat als bondscoach van Oranje. Na de 0-2 nederlaag tegen Tsjechië in Boedapest liet de trainer weten dat hij het toernooi wil gaan evalueren. Pierre van Hooijdonk spreekt van een ‘roemloos toernooi’, terwijl Rafael van der Vaart een drie uitdeelt als rapportcijfer voor de trainer.

Na de nederlaag in de achtste finale kreeg De Boer van verslaggever Jeroen Stekelenburg de vraag of hij werkzaam blijft als bondscoach. “Daar hoef ik nu nog geen antwoord op te geven”, reageerde De Boer. “Daar gaan we rustig over nadenken. Op dit moment zit ik met een ongelooflijke kater, net als alle spelers en alle fans. Het was fantastisch om te zien dat de fans er weer waren. Die hadden we graag wat willen geven, maar helaas is dat niet gebeurd."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dat De Boer een vraag kreeg over zijn toekomst is volgens Van der Vaart logisch. “Dat is een terechte vraag”, aldus de oud-international. “Hoe hij antwoordt is goed, want wat moet hij erover zeggen? Zijn trainerscarrière… dit voelde wel een beetje als laatste kans. Natuurlijk heeft hij een paar foute keuzes gemaakt. Hij was goed op weg, het zag er wat beter uit. Dan is dit zó’n deceptie, dat hij echt wel gaat nadenken of hij bondscoach wil blijven. De KNVB zal ook gaan nadenken: gaan we zo verder?”

“Uiteindelijk is het een roemloos toernooi geweest”, vulde Van Hooijdonk aan. “Als je de tegenstanders gaat bekijken die we in de poule hadden en je gaat er dan uit tegen deze Tsjechen… Pak dan ook even de twee wedstrijden in de voorbereiding er nog bij”, doelt hij op de oefenduels met Schotland (2-2) en Georgië (3-0). Toen presentator Tom Egbers vroeg om een rapportcijfer voor De Boer, hoefde Van der Vaart niet lang na te denken: “Een drie. Dat is gewoon zo als je er zo uitvliegt. Dan heb je een heel matig toernooi gespeeld.”

De slechtste man van Oranje krijgt een 2 na wanvertoning in Boedapest

Voetbalzone deelde rapportcijfers uit aan de spelers van Oranje. Lees artikel

Theo Janssen verbaasde zich na afloop van de uitschakeling van Oranje op het EK het meest over de woorden van De Boer. "De verslagenheid valt het meest op, samen met de bondscoach. Dat hij gaat nadenken over of hij wel verder moet. Als jij als trainer ergens aan begint… Natuurlijk is het niet goed gegaan, dat is duidelijk. Maar je kunt ook strijdbaar zijn en zorgen dat het beter wordt. Je kunt ook zorgen dat het bij een volgend toernooi wel goed staat."

Hans Kraay junior denkt niet dat De Boer de eer aan zichzelf houdt. "Ik geloof heel erg in wit is wit, zwart is zwart en goed is goed", vertelde Kraay bij ESPN. "Dat hebben we vanavond ook benoemd. Frank de Boer en zijn technische staf hebben de rode loper uitgelegd voor Tsjechië door ze te laten aanvallen. Hij gaat hier eens even rustig over slapen en ik kan me goed voorstellen dat hij zegt: 'Hier heb ik niet zo'n trek meer in'. Of de KNVB zegt dat ze er niet zoveel trek meer in hebben. Ik denk niet dat Frank zelf de handdoek snel gaat gooien."