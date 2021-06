Depay maakt in een jaar enorm veel indruk: ‘Als voetballer én als mens’

Donderdag, 24 juni 2021 om 13:52 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:53

Julian Pollersbeck speelde slechts een seizoen samen met Memphis Depay bij Olympique Lyon. Desondanks is de Duitse doelman in dat ene seizoen op verschillende gebieden zeer onder de indruk geraakt van de naar Barcelona vertrokken aanvaller. Pollersbeck durft zelfs te stellen dat geen enkele andere speler binnen de selectie van Lyon hem afgelopen seizoen zo heeft geïmponeerd als Depay.

Pollersbeck legt in een interview met Transfermarkt.de uit waarom hij zo over Depay is gaan denken. "Dat is aan de ene kant omdat het een brutale speler is", zo opent de sluitpost in Franse dienst. "En aan de andere kant vanwege zijn persoonlijkheid. Hij heeft indruk op mij gemaakt als voetballer én als mens. Memphis is ongeveer van dezelfde leeftijd (beide spelers zijn 27 jaar oud, red.), maar desondanks al zeer rijp. Je kunt duidelijk merken dat hij al het nodige heeft meegemaakt in zijn leven", aldus de reservedoelman van les Gones.

"Memphis was een goede captain en daarnaast ook nog eens een plezierig en open persoon die zich gelijk bekommerde om de nieuwe spelers", geeft Pollersbeck als compliment mee aan de Oranje-international. "Op mijn allereerste dag bij Lyon stelde hij gelijk een hoop vragen en Memphis bood tevens zijn hulp aan. Dat had ik eigenlijk niet verwacht, omdat hij de grootste ster uit het elftal was." Pollersbeck heeft Depay nog niet gesproken en gefeliciteerd na diens overgang van Lyon richting Barcelona.

"Na de laatste wedstrijd van het seizoen echter hebben we uitgebreid gesproken. In dat gesprek heb ik Memphis nog wat woorden van advies gegeven. De onderlinge band is nog steeds goed, zoals dat het hele jaar het geval is geweest. Ik zal Memphis dan ook zeker wat sturen. Ik ben blij dat de transfer naar Barcelona is afgerond en hoop dat hij succesvol zal zijn op het EK. Ik denk ook wel dat Memphis goed past in de manier van spelen van Barcelona, samenspelen met Lionel Messi is sowieso de droom van elke speler", zo besluit Pollersbeck zijn relaas over Depay.